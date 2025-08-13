Anses: qué beneficiarios que cobran este miércoles 13 de agosto
El organismo avanza con el calendario de pagos de agosto, que incluye el aumento del 1,62% y el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Este miércoles, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa abonando las prestaciones del mes de agosto, que llegaron con un incremento del 1,62% y el bono de $70.000 para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Con esta suba, la jubilación mínima se ubica en $384.305,37.
En la jornada de hoy, reciben sus haberes los jubilados y pensionados con documentos terminados en 3 y que no superan el haber mínimo. También cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación de DNI.
A su vez, se acredita la Asignación por Embarazo para beneficiarias con DNI finalizados en 2, y la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos terminados en 4 y 5.
Las asignaciones familiares y universales también fueron actualizadas en agosto: la AUH se ubica en $112.942, la AUH con discapacidad en $367.757, la Asignación Familiar por Hijo en $56.475 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en $183.885.
Además, permanecen disponibles los pagos que no requieren terminación de DNI, como las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas y las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción, que se abonarán hasta el 10 de septiembre.