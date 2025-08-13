Anses: qué beneficiarios que cobran este miércoles 13 de agosto

El organismo avanza con el calendario de pagos de agosto, que incluye el aumento del 1,62% y el bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

La Anses sigue con el pago de prestaciones y asignaciones de agosto.

Este miércoles, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa abonando las prestaciones del mes de agosto, que llegaron con un incremento del 1,62% y el bono de $70.000 para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo. Con esta suba, la jubilación mínima se ubica en $384.305,37.

En la jornada de hoy, reciben sus haberes los jubilados y pensionados con documentos terminados en 3 y que no superan el haber mínimo. También cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con la misma terminación de DNI.

A su vez, se acredita la Asignación por Embarazo para beneficiarias con DNI finalizados en 2, y la Asignación por Prenatal y Maternidad para documentos terminados en 4 y 5.

Las asignaciones familiares y universales también fueron actualizadas en agosto: la AUH se ubica en $112.942, la AUH con discapacidad en $367.757, la Asignación Familiar por Hijo en $56.475 y la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad en $183.885.