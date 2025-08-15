Se reestableció el servicio de Metrotranvía
Desde el jueves el servicio estaba interrumpido por el traslado del reactor de YPF. Este viernes por la mañana ya las unidades funcionan nuevamente.
El servicio de Metrotranvía ya funciona de forma normal, ya que estaba interrumpido debido al traslado del reactor de gran porte perteneciente a YPF, que circuló por un tramo de la traza. Pasadas las 11:30 de este viernes, desde transporte confirmaron que el servicio de Metrotranvía funciona con normalidad.