Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este fin de semana y por qué
Edemsa anunció las zonas de la provincia en las que habrá cortes de luz este sábado 16 y domingo 17 de agosto.
Edemsa anunció las zonas en las que habrá cortes de luz este sábado 16 y domingo 17 de agosto, con motivo de llevar a cabo las tareas de mantenimiento preventivo que suelen programarse de manera periódica y con la intención de afectar el servicio el menor tiempo posible.
Según el cronograma, este fin de semana habrá cortes de luz en dos departamentos de Mendoza: Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este fin de semana
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°92, entre calles Semillón y Maestra Dora Bittar y zonas aledañas; Campo De Los Andes. Sábado 16/08 de 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- En calle Zardini, entre Costa de Las Vías y Las Vírgenes y zonas aledañas; El Usillal. Domingo 17/08 de 16.00 a 18.00 h.