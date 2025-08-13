Atención: anuncian cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza este jueves
Edemsa dio a conocer las zonas y horarios en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada para realizar tareas de mantenimiento.
Edemsa informó que este jueves 14 de agosto habrá cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza, en distintas zonas y horarios, aunque mayormente de mañana. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica.
Según el cronograma previamente establecido, habrá afectación del servicio en Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Rivadavia, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 14/8
Ciudad
- En la intersección de calles San Luis y Montecaseros y zonas aledañas. De 10.30 a 14.30 h.
Guaymallén
- Entre calles Las Rosas, San Cayetano, Servet y Pedro Molina; Belgrano. De 9.45 a 13.45 h.
Las Heras
- Entre calles San Juan, Santa Rita, Ruta Nacional N°40 y callejón Mercado y zonas aledañas; Capdeville. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En Ruta Provincial N°15, entre calle Lamadrid y callejón Villanueva, en el barrio Virgen de Lourdes y zonas aledañas; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Anchorena, entre Acceso Sur y Terrada; Mayor Drummond. De 14.30 a 16.30 h.
- Entre Ruta Provincial N°16, 9 de Julio, Darienzo, De la Estación; Anchoris. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Adolfo Calle entre Córdoba y Mariano Moreno y zonas aledañas. De 9.30 a 13.30 h.
Rivadavia
- En calle Proyectada J469; Rivadavia. De 9.15 a 12.45 h.
Maipú
- En Ruta Provincial N°60, entre Gardella y La Costa; Isla Grande. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Patricios, hacia el norte de calle Miguel Silva; Las Pintadas. De 9.45 a 12.45 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°40, Entre calles San Martin y Videla Castillo. De 9.10 a 13.10 h.
San Rafael
- Entre calles Coronel Suarez, Sutter, Roca y El Toledano; El Toledano. De 10.30 a 14.30 h.
- En La intersección de Los Filtros y Yensen y zonas Aledañas; Capitán Montoya. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles El Toledano, Las Amapolas, Las Glicinas y Los Filtros y áreas adyacentes; Capitán Montoya. De 14.30 a 18.30 h.
- En Ruta Provincial N°190, camino hacia Agua Escondida, afecta a clientes entre Punta de Agua de San Rafael y Agua Escondida de Malargüe. De 9.00 a 15.00 h.