Presenta:

Sociedad

|

cortes de luz

Atención: cortes de luz en Las Heras, Luján y Maipú este viernes

Según el cronograma publicado por Edemsa, habrá cortes de luz en estos tres departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.

MDZ Sociedad

En qué zonas y horarios habrá cortes de luz este viernes

En qué zonas y horarios habrá cortes de luz este viernes

Rodrigo D'Angelo / MDZ

Edemsa anunció que este viernes 15 de agosto continuará con las tareas de mantenimiento preventivo en distintas zonas de Mendoza, por lo que habrá cortes de luz en tres departamentos en distintos momentos del día. La empresa lleva a cabo estas tareas de manera periódica y este viernes se espera que el servicio se vea afectado en Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.

Cortes de luz para este viernes 15/8

Las Heras

  • Entre calles Paso de los Andes, Agustín Álvarez, Julio A Roca y Sarmiento. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la intersección de Calle N°3 Parque Industrial Mendoza Eje Norte y Calle 8; El Resguardo. De 8.00 a 10.00 h.

Te Podría Interesar

Luján

  • Entre calles Cañadon Amarillo, Chile, El Vino y Viamonte; Vistalba. De 9.15 a 12.15 h.
  • En calle San Felipe, entre Roque Sáenz Peña y Las Palmas; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Proyectada J286, Cerro Campanario, Calle N°7 y Calle N°10; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.

Maipú

  • En calle N°3, entre Calle N°1 y calle N°2 de Parque Industrial Maipú; General Ortega. De 10.00 a 14.00 h.
  • En calle Mitre, entre Crucero General Belgrano y Necochea; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.

Archivado en

Notas Relacionadas