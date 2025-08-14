Atención: cortes de luz en Las Heras, Luján y Maipú este viernes
Según el cronograma publicado por Edemsa, habrá cortes de luz en estos tres departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa anunció que este viernes 15 de agosto continuará con las tareas de mantenimiento preventivo en distintas zonas de Mendoza, por lo que habrá cortes de luz en tres departamentos en distintos momentos del día. La empresa lleva a cabo estas tareas de manera periódica y este viernes se espera que el servicio se vea afectado en Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú.
Cortes de luz para este viernes 15/8
Las Heras
- Entre calles Paso de los Andes, Agustín Álvarez, Julio A Roca y Sarmiento. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de Calle N°3 Parque Industrial Mendoza Eje Norte y Calle 8; El Resguardo. De 8.00 a 10.00 h.
Luján
- Entre calles Cañadon Amarillo, Chile, El Vino y Viamonte; Vistalba. De 9.15 a 12.15 h.
- En calle San Felipe, entre Roque Sáenz Peña y Las Palmas; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Proyectada J286, Cerro Campanario, Calle N°7 y Calle N°10; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle N°3, entre Calle N°1 y calle N°2 de Parque Industrial Maipú; General Ortega. De 10.00 a 14.00 h.
- En calle Mitre, entre Crucero General Belgrano y Necochea; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.