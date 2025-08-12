Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en siete departamentos de la provincia en distintos momentos del día.
Edemsa anunció que habrá cortes de luz en siete departamentos este miércoles 13 de agosto, tanto del Gran Mendoza como del Valle de Uco y del sur provincial. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica.
Según el cronograma, las zonas que verán afectado el servicio eléctrico este miércoles se encuentran en Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 13/8
Guaymallén
- En calle Sucre, entre barrio Rincón del Sauce y Lateral Sur del Hospital El Sauce, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Pedro Vargas, Suriani, Cochabamba y Miguel de Azcuénaga; Villa Nueva. De 9.15 a 12.15 h.
Luján
- En calle Cipolletti, entre Fermoselle y Lamadrid, y adyacencias; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.
Maipú
- En calle Las Margaritas, entre Los Valencianos y loteo Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de calles Vieytes y Araoz y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 14.45 a 18.45 h.
- En callejón Morichetti, entre calle Isla Grande y callejón Comunero, y adyacencias; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Arístides Villanueva, hacia el norte de Juan B. Justo. En barrio Viñas del Torreón; Gutiérrez. De 10.00 a 13.30 h.
Tupungato
- En callejón Gómez, hacia el oeste de calle Iriarte; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Galeano e Iriarte, en el barrio La Arboleda y adyacencias. De 14.30 a 18.30 h.
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera, en el barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 11.00 a 15.00 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- En calle Ortubia, entre Rawson y El Chañaral, y zonas aledañas; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Rawson, Sardi, Castelli y Tierras de Huarpes. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Mora, Gaviola, La Bodega y Delboni; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.
- En el barrio Club de Pescadores; El Nihuil. De 10.45 a 14.45 h.
Malargüe
- En la Ruta Nacional N°40, entre El Chacay y Río Alamillo. En paraje La Junta. De 10.30 a 14.30 h.