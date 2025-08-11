Atención: habrá cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza este martes

Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 12 de agosto y, según lo establecido por cronograma, son nueve los departamentos que se verán afectados. Se trata de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.