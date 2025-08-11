Atención: habrá cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza este martes
Edemsa alerta a los usuarios por cortes de luz en distintas zonas de la provincia durante la jornada del martes.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 12 de agosto y, según lo establecido por cronograma, son nueve los departamentos que se verán afectados. Se trata de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
La afectación en el servicio eléctrico tiene que ver con tareas de mantenimiento que se llevan a cabo de manera diaria.
Cortes de luz programados para este martes 12 de agosto
Ciudad
- Entre calles Jorge A. Calle, Belgrano, Newbery, Francisco Moyano y áreas adyacentes. De 7.00 a 9.00 h.
Guaymallén
- En Mendoza Plaza Shopping. En calles Abraham Lincoln, Froebel, Pestalozi, Patagones y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles San Luis, 25 de Mayo, Pedro Ortiz y Libertador San Martín. De 8.15 a 12.15 h.
- En calle San Ramón, entre San Esteban y Ruta Nacional N°40; El Pastal. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- En calle Belgrano, entre María Ester y Alem; Costa de Araujo. De 10.15 a 12.15 h.
Luján
- Entre Acceso Sur y calles Boedo, San Martín, Aráoz y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle San Martín, entre Paso y Carrodilla. Entre calles Bolivia, México, Paraguay y San Martín; Carrodilla. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, hacia el sur de calle Los Cóndores; Potrerillos. De 10.00 a 14.00 h.
- En la intersección de calles Almirante Brown y San Martín. En loteo Pópolo y adyacencias. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calle Rivadavia, hacia el sur de Los Valencianos. En calle La Escondida, entre Santa Clara y Ruta N°7. En calle Santa Clara, entre La Escondida y Ruta N°7; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Monteagudo, Crucero General Belgrano, Montecaseros y Urquiza; Coquimbito. De 10.30 a 14.30 h.
Tunuyán
- Entre calles Sarmiento y La Puntilla. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En el Carril Calise Nacional, entre Carril Viejo y calle Los Baños. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- En la Ruta Nacional N°143, entre barrio El Nevado y calle Doña Damasia; Atuel Norte. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Coroneles, entre Gomensoro y La Falda; Cuadro Benegas. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Matienzo, entre Moreno y Adolfo Calle. De 10.00 a 12.00 h.
- En calle Sarmiento, entre El Palomar y Mahía; Cuadro Nacional. De 9.15 a 13.15 h.