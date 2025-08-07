Atención: habrá cortes de luz en siete departamentos de Mendoza este viernes
Edemsa detalló las zonas y los horarios en los que habrá cortes de luz este viernes 8 de agosto.
Edemsa continúa con sus tareas de mantenimiento programadas y para este viernes 8 de agosto se anuncian cortes de luz en siete departamentos de la provincia, algunos de ellos del Gran Mendoza.
Los trabajos se realizan de manera diaria, mediante un cronograma previamente establecido por zona y horarios. Este viernes el servicio se verá afectado en Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 8/8
Guaymallén
- Entre calles Emilio Civit, Rafael Obligado, Patricias Mendocinas, Pedernera y zonas aledañas; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En calle Roque Sáenz Peña, entre Gobernador Ortiz y barrio El Envero; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.
- En el Acceso Sur, entre calles Castro Barros y Bulnes. En calle Castro Barros, entre San Martín y Acceso Sur. En el barrio Mutual YPF. En loteos Bodega Foster y Alma Gardenia; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Reconquista, Buenos Aires, Saavedra y Defensa. En calle Victor Hugo, entre Defensa y Falucho. En callejón Atencio, entre calles Víctor Hugo y Los Pinos. y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
Lavalle
- En callejón Ortiz, hacia el sur de Ruta Provincial N°34. En barrios Los Jarilleros I y II; Jocolí. De 9.45 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, hacia el este de Ruano. En finca De Marchi; Cordón del Plata. De 9.30 a 12.30 h.
San Carlos
- En la Ruta Nacional N°40, entre calles Libertad y Estrella; El Cepillo. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle El Molino, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- Entre calles El Moro, Mercado, El Vencedor y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles De La Escuela, Belgrano, El Zorzal y La Costa; Goudge. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Estancia Las Vertientes, hacia el norte de Ruta Provincial N°150; Villa 25 de Mayo. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Bento, entre Sarmiento y Los Sauces; Las Paredes. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Fray Inalicán, Balloffet, Los Sauces y Casnati. De 10.45 a 14.45 h.