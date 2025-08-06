Atención: en qué zonas de Mendoza habrá cortes de luz este jueves
Edemsa dio a conocer las zonas y los horarios en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas en las que habrá cortes de luz este jueves 7 de agosto, según el cronograma previamente establecido para realizar tareas de mantenimiento en todo el territorio de Mendoza.
Estas tareas se anticipan para que los vecinos puedan prepararse para el corte de servicio. Para este jueves, los departamentos afectados son: Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este jueves 7/8
Guaymallén
- Entre calles Amado Nervo, Dorrego, Blanco Encalada y Francisco Álvarez; Coronel Dorrego. De 8.30 a 10.30 h.
- Entre calles N°1, Grenón, Severo del Castillo y Claveles Mendocinos; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
Las Heras
- Entre calles Paso de Los Andes, Dr. Moreno, Sarmiento y pasaje Rizzo. y Sarmiento. En calle Córdoba, entre José Hernández y Sarmiento. De 8.00 a 12.00 h.
Luján de Cuyo
- En calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima, y zonas aledañas. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Terrada, Zapiola, Bulnes y Vieytes; Mayor Drumond. De 10.15 a 14.15 h.
Maipú
- En el carril Rodríguez Peña, entre calles Urquiza y Canal Pescara, y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Proyectada N°221, hacia el oeste de San Martín Norte; Fray Luis Beltrán. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Defensa, entre Don Bosco y San Ignacio de Loyola; La Primavera. De 10.00 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, 350 metros hacia el oeste del Corredor Productivo; Cordón del Plata. De 9.25 a 13.25 h.
- Entre calles La Gloria, Real y Correa; El Peral. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva. En el barrio San Cayetano. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle La Luz, entre Paso de Los Andes y Los Volcanes; Las Pintadas. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles Borovina, La Pichana, Gatica y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles El Mirador, Los Inquilinos, Marconi y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.45 a 13.45 h.
- En la Ruta Nacional N°143, entre calle Negro Quemado y barrio El Nevado; Villa Atuel. De 15.30 a 18.00 h.
- En calle Los Filtros, entre Yensen y Circunvalación; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.