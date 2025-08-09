Presenta:

Sociedad

|

cortes de luz

No habrá cortes de luz este sábado, pero sí el domingo y en pleno centro

Edemsa anunció cortes de luz para el domingo en una concurrida zona de Ciudad: enterate a qué hora.

MDZ Sociedad

Detalles del corte del domingo anunciado por Edemsa

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

El cronograma para tareas de mantenimiento que lleva a cabo Edemsa de manera diaria se toma un respiro este sábado 9 de agosto, por lo que no habrá cortes de luz programados en Mendoza Sin embargo, las tareas sí se realizarán el domingo y en pleno centro mendocino.

La empresa informó cuál es la zona que verá afectado el servicio eléctrico durante el domingo y en qué horario, para que el corte no tome a los usuarios por sorpresa.

Cortes de luz programados para el domingo 10/8

Ciudad

  • Entre calles Colón, Rivadavia, Perú, Patricias Mendocinas y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.

