No habrá cortes de luz este sábado, pero sí el domingo y en pleno centro
Edemsa anunció cortes de luz para el domingo en una concurrida zona de Ciudad: enterate a qué hora.
El cronograma para tareas de mantenimiento que lleva a cabo Edemsa de manera diaria se toma un respiro este sábado 9 de agosto, por lo que no habrá cortes de luz programados en Mendoza Sin embargo, las tareas sí se realizarán el domingo y en pleno centro mendocino.
La empresa informó cuál es la zona que verá afectado el servicio eléctrico durante el domingo y en qué horario, para que el corte no tome a los usuarios por sorpresa.
Cortes de luz programados para el domingo 10/8
Ciudad
- Entre calles Colón, Rivadavia, Perú, Patricias Mendocinas y adyacencias. De 8.00 a 12.00 h.