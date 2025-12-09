El empresario se separó de Priscila Crivocapich y habló de los rumores sobre una relación con la extenista.

La relación amorosa entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich terminó tras meses de relación. La pareja le puso punto final a su historia e inmediatamente los rumores de romance entre el empresario y Gisela Dulko comenzaron a surgir.

"Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo. Y él, lamentablemente, no, tres porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Milagros Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos", comentó Oliver Quiroz.

En A la Tarde fueron a buscar la palabra de Roberto García Moritán y, por supuesto, que habló sobre la separación y sobre el supuesto romance con Gisela Dulko. Respecto a la decisión de no continuar con la modelo, él comentó que está tranquilo y que "era algo que veníamos conversando, así que sin sorpresas".

Roberto García Moritán habló sobre Gisela Dulko Roberto García Moritán habló del supuesto romance con Gisela Dulko: "Nos conocimos en..." El cronista le consultó sobre los rumores con la extenista y comentó: "Eso es un invento... De hecho, nos conocimos en un cumpleaños y charlamos dos minutos de los chicos, nada que ver, inventaron".