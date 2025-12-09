Presenta:

Mdz Show

|

Roberto García Moritán

Roberto García Moritán habló del supuesto romance con Gisela Dulko: "Nos conocimos en..."

El empresario se separó de Priscila Crivocapich y habló de los rumores sobre una relación con la extenista.

MDZ Show

Roberto fue contundente ante los rumores.&nbsp;

Roberto fue contundente ante los rumores. 

Captura de pantalla Youtube América TV.

La relación amorosa entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich terminó tras meses de relación. La pareja le puso punto final a su historia e inmediatamente los rumores de romance entre el empresario y Gisela Dulko comenzaron a surgir.

"Me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre, de tener un hijo. Y él, lamentablemente, no, tres porque ya tiene tres: tiene dos con Milagros (Milagros Brito) y uno con Pampita. Ese fue el motivo, terminaron en buenos términos", comentó Oliver Quiroz.

Te Podría Interesar

En A la Tarde fueron a buscar la palabra de Roberto García Moritán y, por supuesto, que habló sobre la separación y sobre el supuesto romance con Gisela Dulko. Respecto a la decisión de no continuar con la modelo, él comentó que está tranquilo y que "era algo que veníamos conversando, así que sin sorpresas".

Roberto García Moritán habló sobre Gisela Dulko

Roberto García Moritán habló del supuesto romance con Gisela Dulko: "Nos conocimos en..."

El cronista le consultó sobre los rumores con la extenista y comentó: "Eso es un invento... De hecho, nos conocimos en un cumpleaños y charlamos dos minutos de los chicos, nada que ver, inventaron".

Captura de pantalla 2025-12-09 184330
Roberto García Moritán habló sobre Gisela Dulko.

Roberto García Moritán habló sobre Gisela Dulko.

Fue Ángel de Brito quien compartió en sus redes sociales que, tras separarse de Priscila, comenzó a conocerse con Gisela Dulko. El cronista de América le preguntó si en unos meses no lo iban a ver confirmando una nueva relación y dejó en claro que "no creo".

Archivado en

Notas Relacionadas