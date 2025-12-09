Griselda Siciliani y Luciano Castro llegaron muy tarde a los Martín Fierro por un polémico motivo

La pareja estrella de la ficción demoró su arribo a la gala de premiación. Un especialista en espectáculos reveló el motivo de su demora.

Los artistas llamaron la atención de los cronistas en el ingreso a la ceremonia.

Detrás de la aparente tranquilidad protocolar de la prestigiosa premiación, se gestaba una estrategia minuciosamente planeada que no pasó desapercibida para la prensa especializada. La actriz Griselda Siciliani, nominada con la aclamada serie "Envidiosa", era una de las figuras más esperadas para la alfombra roja, pero su ausencia prolongada generó murmullos entre fotógrafos y cronistas que aguardaban su llegada.

Al contrario de lo que ocurre habitualmente, la pareja arribó al predio con la ceremonia ya iniciada, una decisión que, lejos de ser un despiste, fue una táctica definida para evitar un encuentro incómodo. Luciano Castro y Griselda Siciliani ingresaron de manera apurada, acompañados por las hijas de ambos, Margarita y Esmeralda, en un momento en que la atención estaba puesta en el interior del salón. La demora tenía un propósito muy específico: eludir a Sabrina Rojas, la exesposa del actor y madre de sus hijos menores, quien cumplía el rol de conductora en la antesala de la gala.

El plan de luciano castro y griselda siciliani para la alfombra roja Griselda Siciliani habló en un móvil de "A la tarde" sobre los comentarios de Sabrina Rojas. La actriz Griselda Siciliani, figura central de la noche por la nominación de la serie "Envidiosa". Foto: Archivo MDZ Los detalles del operativo fueron revelados por el periodista Gustavo Méndez en el ciclo La mañana con Moria (El Trece). Según su relato, el encuentro, si bien inevitable, fue ejecutado con una frialdad calculada: "Hubo un momento en el que se cruzaron pero Sabrina miró para un lado y Griselda y Luciano miraron para el otro". Este testimonio confirma que la tensión fue palpable, aunque se logró evitar un cruce frontal en el foco de la alfombra. El esfuerzo de la pareja, sin embargo, no fue suficiente para evitar las miradas.

Luciano Castro Caer (y levantarse) 2.jpg Luciano Castro acompañó a su novia, Griselda Siciliani, a la gala de los prestigiosos premios. Foto: Instagram Luciano Castro Pampito amplió la información en Puro Show (El Trece), señalando que la gestión de este "no-encuentro" se remonta a varios días antes de la premiación. "Hace más de diez días que él le pidió a la gente de América, no cruzarse en la entrada con Sabrina", reveló. Si bien la intención original era utilizar un acceso distinto, los protagonistas terminaron por verse las caras en la entrada principal, lo que obligó a extremar las precauciones.