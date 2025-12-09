Estatales y docentes presionan a Kicillof para que reabra la paritaria tras la luz verde al endeudamiento

Con la premisa de cerrar el año con un incremento que permita recuperar el poder adquisitivo del salario de los estatales bonaerenses; los gremios que representan a los trabajadores del estado provincial y el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense pidieron de manera urgente a Kicillof la reapertura de la paritaria estatal. Los pedidos empezaron a llover en la Cartera de Trabajo provincial tras la aprobación del endeudamiento .

Es de destacar que en el último encuentro de la paritaria los representantes paritarios de los gremios estatales bonaerenses, se fueron de la mesa de negociaciones con los bolsillos vacíos. Eso si se llevaron la promesa, como si fuese un salvoconducto para calmar a las bases, de los negociadores del gobierno de Kicillof de convocarlos una vez aprobado el endeudamiento para acercarles una propuesta que permita cerrar el año con un incremento salarial, tras dos meses sin aumento de haberes.

El primer gremio en pedir, tras la aprobación en la Legislatura al endeudamiento de Kicillof , de manera formal al ministerio de Trabajo bonaerense la reapertura de la paritaria fue ATE.

Claudio Arévalo, Secretario General de ATE provincia de Buenos Aires, manifestó mediante un comunicado “consideramos necesario una urgente convocatoria a mesa paritaria para cerrar el año con un nuevo aumento”

Agregando “Los trabajadores y trabajadoras estatales necesitamos seguir recomponiendo nuestro poder adquisitivo, ya que venimos perdiendo por las políticas del gobierno nacional que ataca a los trabajadores en general y a los estatales en particular”.

Posteriormente hicieron lo propio el gremio que nuclea los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires.

Desde la Asociación Judicial bonaerense afirmaron que “tras la última reunión, realizada el pasado 20 de noviembre, el gremio quedó a la espera de una nueva convocatoria anunciada para los días subsiguientes, pero que todavía no se concretó, generando una profunda preocupación entre las trabajadoras y los trabajadores judiciales – agregando - Esta situación se da en un contexto de avance sostenido de la inflación, que impacta de manera directa y severa en el poder adquisitivo de los salarios”.

El reclamo de los judiciales bonaerenses no es solo por la reapertura de la paritaria estatal, sino también entre otros temas piden por una recomposición para jubilados y pensionados y por las recategorizaciones.

Hasta el momento, la última solicitud de reapertura de la paritaria que llego a mesa de entradas del ministerio de Trabajo bonaerense fue la de los gremios que integran el Frente Gremial de Unidad Docente Bonaerense.

“El Frente de Unidad Docente Bonaerense solicitó hoy ante el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la urgente convocatoria a la Comisión Técnica Salarial, para dar continuidad a la Paritaria Docente 2025. El pedido responde a la imperiosa necesidad de toda la docencia bonaerense de percibir un incremento salarial antes de la finalización del corriente año, con el claro objetivo de ganarle a la inflación y recuperar poder adquisitivo para el sector”, reza la nota publicada en redes sociales por los gremios docentes bonaerenses

En tanto los gremios AMET - FEB - SADOP - SUTEBA – UDOCBA, integrantes del Frene Gremial de Unidad Docente bonaerense pidieron “una pronta” reunión con la Sra. Flavia Terigi, flamante Directora General de Cultura y Educación; para tratar “una agenda de trabajo que incluya temas que aún están pendientes de tratamiento, como así también aquellos necesarios a retomar para el inicio del 2026”.

Cabe recordar que el último aumento de sueldos que dio Kicillof a estatales y docentes fue en la paritaria de agosto, en la que se acordó un incremento del 5% pagadero en dos tramos, que se hicieron efectivos con los sueldos de agosto y septiembre.

Motivo por el cual tras la frustrada paritaria de noviembre, a la que fueron convocados para ser informados que sin endeudamiento no había plata para aguinaldos; los gremios que vienen acompañando sin mayores conflictos al gobierno de Kicillof, pese a arrastrar una gran perdida del poder adquisitivo del salario, reclaman cerrar el 2025 con un aumento de haberes que posibilite un mejor posicionamiento en la paritaria estatal para el 2026.