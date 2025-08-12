Paritarias estatales bonaerenses: Kicillof ofreció un 5% de aumento pagadero en 2 cuotas a 90 días

A un mes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires , y tras el rechazo por parte de los gremios de estatales y docentes por insuficientes al 3,2% ofrecido el viernes pasado, el gobierno de Axel Kicillof afilo el lápiz y llevo a la mesa de la paritaria estatal bonaerense una oferta superadora del 5% de incremento salarial pagadero en dos cuotas . La primera, del 2,5%, se percibirá en septiembre con los haberes de agosto, y el 2,5% restante se pagará en noviembre con los sueldos de octubre.

La mayoría de las organizaciones gremiales, si bien agradecieron el esfuerzo del gobierno provincial, pondrán la oferta a consideración de las bases. Como dijo en off a MDZ el representante paritario de uno de los gremios mayoritarios de la administración pública bonaerense: “ Es lo que hay , es verdad que el sueldo estatal es bajo, pero tenemos que reconocer que, con estos acuerdos paritarios, le venimos ganando a la inflación”.

Las paritarias estatales bonaerenses arrancaron bien temprano. A las 8 de la mañana, los representantes paritarios del gobierno de Axel Kicillof, de manera virtual, llevaron la oferta a los gremios que integran el Frente Gremial de Unidad Docente bonaerense.

Si bien los sindicatos docentes vieron con buenos ojos la oferta superadora del ejecutivo provincial, llevarán la oferta a consideración de los docentes comprometiéndose a responder el miércoles antes del cierre de las liquidaciones para que la mejora impacte en los sueldos de agosto.

En diálogo con MDZ, María Laura Torres, Secretaría adjunta del SUTEBA, afirmó: “La última palabra la tienen los docentes, nosotros somos respetuosos de lo que decidan nuestros afiliados”, y agregó: “Mandamos a todas las delegaciones del SUTEBA la propuesta que nos hicieron hoy. Esta tarde se discutirá en asambleas, que son siempre fuera del horario escolar, y el miércoles en el plenario de delgados se resolverá si aceptamos o no. Pero siempre la última palabra la tienen los docentes”, remarcó la adjunta de Roberto Baradel.

Asimismo, destacó que, en caso de que haya un salto inflacionario, en septiembre se activará la cláusula de revisión salarial, y en la segunda semana de octubre se volvería a reabrir la paritaria estatal docente bonaerense. “No tenemos mucho margen de tiempo para contestar y la intención es cobrar los sueldos de agosto con el aumento. Ahora tenemos que empezar a dar la discusión en septiembre pensando en tener un buen cierre del año”, afirmó María Laura Torres.

El ofrecimiento a los estatales bonaerenses

Tras el encuentro con los docentes, pasado el mediodía comenzó el encuentro de la paritaria de los estatales bonaerenses. Los representantes de los trabajadores de la administración central recibieron la misma propuesta que los maestros.

El encuentro se extendió por algo más de una hora y, a la salida, el presidente de la CICOP, Pablo Maciel, afirmó a MDZ: “Esta negociación general, de alguna manera deja establecido el básico para todos los estamentos del estado provincial. Llegamos a este ofrecimiento de un 5% luego de un cuarto intermedio que tuvo intensas negociaciones. Ahora pondremos la oferta en consideración de las bases de todos los sindicatos y luego daremos una respuesta”.

En cuanto a si el aumento salarial a terminar de cobrar en 90 días era suficiente, el representante paritario de los profesionales médicos respondió: “ Ninguna propuesta va a satisfacer las necesidades que hoy tiene cualquier familia en la Argentina que ve deteriorada su economía por un sinnúmero de situaciones, y esto tiene que ver con la caída de la actividad económica. De modo que cualquier propuesta es insuficiente”.

Y dando un guiño al gobierno de Kicillof dijo, “Sin embargo hay que decir que este 5% sumado al 19,9% acumulado que tenemos los estatales de la provincia en el primer semestre tenemos nuestro bolsillo protegido del proceso inflacionario, por lo menos en este primer tramo del año”.

Cómo queda el salario docente con el aumento ofrecido por Kicillof

De aceptar los gremios docentes el 5% de aumento pagadero en dos cuotas, del 2,5% la primera con los sueldos de agosto, y la segunda en noviembre con los haberes de octubre, así quedarían los salarios de los maestros en la provincia de Buenos Aires:

Preceptor: agosto $600.070 - octubre $614.690

Maestro de grado inicial: agosto $700.000 - octubre $713.217

Maestro de grado con cinco horas: $882.991 - octubre $900.672

Profesor con 20 módulos: agosto $900.433 - octubre $917.518.

El miércoles los gremios de estatales y docentes de la provincia de Buenos Aires darían respuesta al ofrecimiento hecho por el gobierno de Kicillof en las paritarias estatales bonaerenses.