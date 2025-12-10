En Corrientes asume como gobernador Juan Pablo Valdés

El radical Juan Pablo Valdés asumirá hoya las 18:30 como gobernador de la provincia de Corrientes . También jurará como vicegobernador Pedro Braillard Procard del partido Popular Correntino (PPC).

La UCR y el PPC; además de otros partidos conformaron un frente electoral denominado Vamos Corrientes que se impuso en las elecciones provinciales del pasado 31 de agosto.

Juan Pablo Valdés quien hasta ayer ejerció la intendencia de la ciudad de Ituzaingó reemplaza a su hermano Gustavo Valdés quien asumió como senador provincial. Mientras que Braillard Proccard logró el re elección.

Cabe recordar que Corrientes eligió gobernador debido a las diferentes intervenciones ejecutivo que tuvo durante varios períodos de gobierno por más desempeño en las funciones de los entonces gobernadores.

Misiones: Acuerdo Renovador Libertario

El oficialismo preside la Cámara y la LLA ocupa la vicepresidencia primera.

Acuerdo en Misiones

El diputado provincial por el Frente Renovador Neo Sebastián Macías fue electo presidente de la Cámara de Legisladores de la provincia de Misiones. En tanto que el libertario Adrián Nuñez fue elegido vicepresidente primero y el legislador por el partido Por loa Valores y la Vida Walter Ríos juró como vicepresidente segundo.

Tanto Macías como Nuñez obtuvieron el apoyo de 33 de los 40 legisladores. De esta forma quedó confirmado el acuerdo suscripto entre el oficialismo provincial y el partido de Javier Milei.

El misionerismo Neo ratificó su mayoría y su rol de eje del sistema político provincial. Además, la mayoría de las fuerzas políticas de la oposición acompañaron el acuerdo de conformación, lo que fortaleció la gobernabilidad y amplió la base de consensos.

“Un tiempo de diálogo y consensos”

Macías definió la jornada como “significativa en lo personal e institucional”.

Señaló que cada 10 de diciembre la Cámara buscaba reafirmar su rol como herramienta del pueblo y destacó que la responsabilidad central era “darle institucionalidad” al trabajo legislativo para “seguir desarrollando nuestra provincia“.

En declaraciones a la prensa provincial el presidente del cuerpo legislativo adelantó que la provincia ingresó en una etapa con “muchos desafíos”, en la que serían claves el diálogo y la construcción de acuerdos. Valoró la diversidad política dentro del recinto y aseguró que esa pluralidad “nutrirá la búsqueda de soluciones concretas para los misioneros”. También subrayó que la coyuntura nacional y la realidad provincial avanzan en paralelo, por lo que la Cámara debía trabajar con seriedad y responsabilidad.

Articulación entre bloques y el rol de La Libertad Avanza

Macías contó que mantuvo contacto con todos los bloques en los días previos y que la articulación se construyó desde la apertura y el trabajo conjunto. Sostuvo que hay muchos legisladores nuevos y dijo que el desafío es dejar atrás el formalismo y avanzar hacia un uso más efectivo de las herramientas institucionales.

Consenso naturales

Respecto al pedido de La Libertad Avanza por un espacio en la conducción, Macías consideró que se trató de parte de los consensos naturales de una fuerza en crecimiento. Señaló que la pluralidad fortalecerá el cuerpo legislativo, permitirá sumar miradas y ampliar la agenda común. “Es un momento para que todos estén involucrados”, afirmó.

Un presidente de nueva generación

Macías llega a su rol legislativo luego de su paso por el Ejecutivo provincial, donde ocupó cargos de gestión. En este nuevo ciclo ofreció un perfil centrado en la eficiencia, el orden y el trabajo territorial. Definió que la Cámara debe agenda liberal libertaria.

Agenda liberal libertaria

El diputado provincial Adrián Núñez de La Libertad Avanza expresó ante los medios que “vamos a impulsar una agenda liberal libertaria y acompañar todo lo que avance en la dirección de la libertad”.

“Nuestra impronta es clara: representamos las ideas de Milei. Vamos a trabajar con proyectos liberales y libertarios. Es una agenda que ya hemos presentado como compromiso de todos los legisladores del espacio: nacionales, provinciales y concejales. Va a ser un año de mucho trabajo y muchas propuestas en esa dirección.

Nuñez anticipó que “todas las propuestas que vayan en línea con las ideas de la libertad las vamos a acompañar. Vengan del Frente Renovador, de Por la Vida y los Valores, de la UCR o de cualquier otro espacio. Las que no, no. Es así de claro”.

El legislador recordó que “las elecciones de octubre definieron la oferta política en Misiones: entre Milei y el antimileísmo. Nosotros representamos las ideas de Milei. Todo el resto del arco político se presentó como antimileísta. Eso también va a marcar la agenda de la Cámara”.