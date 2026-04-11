Confirman que el juicio por la desaparición de Loan comenzará el 16 de junio

A casi dos años de la desaparición de Loan Peña, la Justicia Federal de Corrientes fijó la fecha del inicio del juicio. Hay 17 acusados.

La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará el próximo 16 de junio.

La Justicia Federal de Corrientes confirmó que el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará el próximo 16 de junio. El proceso buscará esclarecer qué ocurrió con el niño de 6 años, visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral Federal de Corrientes y contará con un total de 17 imputados. Siete de ellos serán juzgados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, mientras que los diez restantes enfrentarán cargos por encubrimiento y desvío de la investigación.

Los imputados por la desaparición de Loan En el banquillo estarán Laudelina Peña, tía del niño; Bernardino Antonio Benítez, su tío y esposo de Laudelina; Carlos Guido Pérez, ex oficial de la Armada; María Victoria Caillava, ex funcionaria municipal; Mónica del Carmen Millapi, quien participó del almuerzo previo a la desaparición; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, pareja de Millapi; y el excomisario Walter Adrián Maciel, acusado de haber intervenido en la primera etapa de la investigación. Por el encubrimiento también serán juzgados Nicolás Gabriel Soria (“El Americano” o “El Yanqui”), Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.

En paralelo, la causa avanzará con nuevas medidas de prueba. El 19 de mayo se realizará una inspección ocular en la zona donde desapareció el menor, incluyendo el recorrido desde la casa de su abuela hasta el naranjal donde fue visto por última vez.