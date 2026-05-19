Cómo fue la inspección ocular en el naranjal donde desapareció Loan: los puntos más críticos

A un mes del inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia llevó adelante una inspección ocular exhaustiva en la ciudad de 9 de Julio.

El caso por la desaparición de Loan Danilo Peña comienza a encaminarse al juicio oral, pero antes levó adelante una inspección ocular en varias partes de la localidad de 9 de Julio, que comenzó a las 10 de este martes y contó con la participación de jueces del Tribunal Federal de Corrientes, fiscales, abogados y testigos clave.

El procedimiento se inició en la casa de la abuela Catalina y tuvo su punto más crítico en el naranjal de El Algarrobal, lugar donde se perdió el rastro del menor. Los objetivos principales de esta medida, solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), fueron adquirir un conocimiento directo y concreto del terreno, medir tiempos y dimensiones geográficas exactas y portar una dimensión territorial real para valorar con precisión las declaraciones que testigos e imputados realizarán durante el juicio.

Otros punto clave en el pueblo Además del naranjal, las autoridades tenían previsto extender las tareas al hotel donde se alojaron los primos de Loan y a la zona donde se encontró el calzado del niño, que se presume fue "plantado" para desviar la investigación inicial.

Durante la jornada, los testigos presentes colaboraron identificando espacios y circunstancias, bajo juramento de decir la verdad, aunque sin brindar declaraciones testimoniales formales en esta instancia.

Los detalles del juicio El proceso judicial está programado para comenzar el próximo 16 de junio. Entre los acusados estarán figuras centrales como la exfuncionaria María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, y la tía del niño, Laudelina Peña, junto a su esposo Antonio Benítez, Mónica Millapi y Daniel Ramírez. Todos ellos enfrentan cargos por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.