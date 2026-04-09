En medio de los escándalos del Gobierno, Mauricio Macri reaparecerá en el interior

Mientras el Gobierno intenta salir de constantes controversias que paralizan la gestión, Mauricio Macri empezará la próxima semana una serie de recorridas por el interior del país con la intención de reposicionar al PRO y darle volumen a su construcción federal.

La recorrida marcará el inicio de una nueva etapa tras el relanzamiento del PRO en Parque Norte , donde el expresidente habló de avanzar hacia “el próximo paso” en la reorganización del espacio. Como parte de esa estrategia, el 17 de abril visitará Chaco y Corrientes , donde mantendrá encuentros con los gobernadores Leandro Zdero y Juan Pablo Valdés , además de reuniones con dirigentes y militantes locales para reforzar la estructura territorial.

De esta manera, habrá un claro guiño a la Unión Cívica Radical (UCR), en una inevitable comparación con aquella coalición que terminó con Macri llegando al poder.

Antes de ese despliegue, Macri tendrá una fuerte exposición política en la Ciudad de Buenos Aires . El lunes participará de la cena anual de la Fundación Pensar, organizada por María Eugenia Vidal, que reunirá a más de 400 dirigentes, empresarios y referentes del espacio.

“El próximo paso se construye desde cada provincia”, planteó Macri en un mensaje difundido por el PRO chaqueño, en el que se delineó el sentido de la gira. En Resistencia, el exmandatario estará acompañado por dirigentes nacionales y locales, entre ellos Ezequiel Sabor, uno de los armadores del partido; Ezequiel Jarvis, vicepresidente del CEAMSE; el referente chaqueño Patricio Amarilla; el ex titular del PRO Humberto Schiavoni; el legislador porteño Darío Nieto; el senador Enrique Martín Goerling y la diputada correntina Sofía Brambilla.

“Nosotros somos aliados hace mucho tiempo, la UCR y el PRO en Corrientes; y no es la primera visita de Mauricio Macri, como presidente ha tenido nueve visitas y desde que dejó de serlo creo que esta es la tercera. Vamos a recibirlo como corresponde y seguramente se hablará de política, de la cuestión nacional y la cuestión provincial”, afirmó Valdés.

“Para nosotros es un gusto recibir al expresidente de la nación del espacio que habíamos conformado, que era Juntos por el Cambio, y Mauricio Macri sin duda es el líder político de Juntos por el Cambio”, agregó.

Macri, en su última exposición del 19 de marzo, sostuvo que el PRO no será oposición a los libertarios, pero macará aquellos aspectos que afectan “el cambio”: “No venimos a cuestionar el rumbo, venimos a completarlo, somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores. Tenemos diferencias (con Milei) y las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio".