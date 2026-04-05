Pascuas, cumpleaños y exclusividad: Juliana Awada mostró cuánto creció Antonia Macri y las redes estallaron

La expareja de Mauricio Macri cumplió años y lo celebró en Francia, una fotografía con su hija más pequeña desvió la atención de todos.

La exprimera dama mostró a sus hijas y la más pequeña se robó la atención.

La empresaria y exprimera dama, Juliana Awada, festejó la llegada de sus 52 años y las Pascuas con un viaje íntimo al sur de Francia, marcando así el inicio de una nueva etapa personal tras su reciente separación de Mauricio Macri.

Sin embargo, lo que prometía ser una noticia centrada en su renacer espiritual y su retiro mediterráneo, dio un giro inesperado en las redes sociales. ¿El motivo? La impactante reaparición en fotos de su hija menor, Antonia, quien dejó a todos sin palabras al evidenciar el innegable paso del tiempo.

Los 52 años de Juliana posteo-juliana-awada Juliana junto a sus dos hijas, Valentina y Antonia. IG @juliana.awada Lejos del ruido mediático de Buenos Aires y de los flashes que rodearon su vida pública durante sus más de 15 años de matrimonio, Awada eligió el Viejo Continente para desconectar. Instalada en un sofisticado y exclusivo hotel de la costa mediterránea francesa, la empresaria apostó por una celebración de cumpleaños y Pascuas marcada por la introspección.

juliana awada La empresaria disfrutando su nuevo año de vida. A través de sus historias de Instagram, se la pudo ver disfrutando de paisajes costeros, camastros frente al agua y vegetación exuberante. Además, compartió la imagen de una pequeña capilla, reafirmando el perfil más espiritual y sereno con el que transita este cambio de estado civil. Enfocada en sus proyectos personales, Juliana demuestra que está redefiniendo su rutina con elegancia, buscando siempre el refugio y la paz familiar.

El principal punto de atención juliana awada y antonia macri Juliana y Antonia. IG @juliana.awada A pesar de los paradisíacos paisajes franceses, los seguidores de la empresaria centraron su atención en un detalle imposible de ignorar: lo grande que está Antonia Macri. La hija que Juliana tiene en común con el expresidente ya no es la pequeña niña que correteaba por los pasillos de la Casa Rosada o que protagonizaba las tiernas postales oficiales de años atrás.