"No vamos a...": el fuerte pronóstico para hoy de la tarotista que acertó el último resultado de la Selección Argentina

Tras anticipar el sufrimiento ante el conjunto africano, la especialista analizó las cartas y adelantó cómo se definirá el pase a semifinales.

Marcela López visitó los estudios de El Trece para dar a conocer las tendencias de las cartas de cara a los cuartos de final. / Archivo - Captura TV

Marcela López volvió a capturar la atención de los seguidores del Mundial 2026. Tras ganar notoriedad por advertir con precisión que el cruce frente a Egipto sería sumamente complejo, la especialista en astrología compartió su lectura de cartas para el decisivo partido de cuartos de final de Argentina ante Suiza.

Los detalles del partido de hoy, de acuerdo al tarot En una entrevista brindada a Telenoche (El Trece), la tarotista buscó llevar calma a los hogares argentinos al trazar un panorama muy distinto al de la jornada anterior. “Va a ser un partido más tranquilo. Mucho más tranquilo”, aseguró de manera tajante al evaluar la energía que rodeará al compromiso del plantel nacional.

La especialista profundizó en los detalles técnicos de su disciplina y mencionó que las variables temporales juegan un rol central en esta oportunidad. “Nos favorece el número uno, que justamente nos da la fecha, pero también es como que vamos a estar mucho más sólidos”, detalló en la pantalla televisiva.

Una de las definiciones más celebradas por la audiencia estuvo vinculada a la duración del encuentro. Lejos de imaginar un desenlace agónico, López descartó que la clasificación requiera de una definición extrema. “Obviamente no vamos a ir a penales. Así que tranquilos. No va a haber alargue”, lanzó con total seguridad.

El plantel de Lionel Scaloni buscará ratificar la solidez que la especialista observó en sus predicciones astrológicas. EFE Durante la charla, la vidente recordó cómo sus plataformas digitales se colmaron de críticas cuando la Selección estuvo temporalmente en desventaja en el partido pasado, ratificando que la confianza en sus herramientas se mantuvo intacta.