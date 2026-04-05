Espléndida: las fotos de Juliana Awada celebrando su cumpleaños lejos de Mauricio Macri

La empresaria festejó una fecha muy especial junto a sus hijas y amigos más queridos, un par de meses de darse a conocer la ruptura con el expresidente.

Juliana Awada celebró su cumpleaños número 52 junto a sus hijas y amigos en un entorno paradisíaco, y lejos de Mauricio Macri tras la ruptura con el expresidente confirmada hace un par de meses. La empresaria eligió una isla del sur de Francia para el festejo con sus seres más queridos.

Acompañada por sus hijas Valentina Barbier y Antonia Macri, Juliana Awada subió a sus historias de Instagram una foto junto a ellas y escribió: “52 años con lo más lindo de mi vida”. El outfit elegido por la ex primera dama para su cumpleaños consistió en un conjunto total black, con un body de encaje acompañado por un blazer.

Juliana Awada y un exclusivo festejo de cumpleaños sin Mauricio Macri posteo-juliana-awada Juliana Awada celebró sus 52 años junto a sus hijas. Instagram @juliana.awada Entre las amigas que sumaron imágenes de la celebración se destacó María Conorti, madre de Santiago Llavallol, joven que estaría de novio con Valentina Barbier.

posteo-amiga-juliana-awada Juliana Awada, espléndida, junto a una amiga en su festejo de cumpleaños. Instagram @juliana.awada En la previa de su festejo de cumpleaños, la exmujer de Mauricio Macri había compartido una postal recostada sobre un toallón blanco en la playa luciendo una malla enteriza roja y un sombrero.