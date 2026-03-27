Mauricio Macri recordó que fue durante su gestión que se sentaron las bases para el histórico fallo de YPF
El expresidente sostuvo que el fallo retoma los argumentos presentados durante su Gobierno y reivindicó la estrategia impulsada por la Procuración en ese período.
El expresidente Mauricio Macri celebró el fallo de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos que dejó sin efecto la millonaria condena contra la Argentina en el juicio por YPF y aseguró que la decisión representa “una gran alegría” para el país.
A través de un posteo en redes sociales, el líder del PRO sostuvo que la resolución judicial pone fin a “una pesadilla” que, según su visión, se inició durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la expropiación de la petrolera en 2012. En ese sentido, recordó que su espacio político votó en contra de la medida en el Congreso y advirtió que, en aquel momento, ya había anticipado las consecuencias negativas que podía acarrear.
Mauricio Macri también cuestionó a la exmandataria por sus declaraciones posteriores al fallo y consideró “indignante” que intente atribuirse el resultado favorable. Al mismo tiempo, destacó que los argumentos tomados por la Cámara coinciden con los que había presentado en su momento el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, a quien elogió por su desempeño.
Además, el exjefe de Estado valoró la continuidad en la estrategia de defensa y reconoció el trabajo de la actual Procuración del Tesoro durante la gestión de Javier Milei, al señalar que la “tenacidad” del equipo fue clave para alcanzar el resultado.
Finalmente, Mauricio Macri remarcó que el fallo permite dejar atrás el impacto económico que hubiera significado la condena y llamó a avanzar en una nueva etapa enfocada en el desarrollo energético. “Es momento de dar el próximo paso para que la riqueza de la energía nacional ayude a reparar los daños de tantos años perdidos”, concluyó.