En Corrientes, Juan Pablo Valdés asumirá como gobernador

En la provincia de Corrientes , además de la asunción de los senadores y diputados provinciales, jurará como gobernador el radical Juan Pablo Valdés, y como vicegobernador Pedro Braillard Poccard , del Partido Popular, quienes se impusieron en las elecciones del pasado 31 de agosto por el Frente Vamos Corrientes.

Valdés ejerce hasta este martes como intendente de la ciudad de ituzaingó. Es hermano del saliente mandatario provincial Gustavo Valdés , quien asumirá como senador provincial. Todo hace suponer que el gobernador saliente será quien presida el Senado correntino.

Corrientes eligió gobernador debido a las diferentes intervenciones que tupo en épocas anteriores. Valdés y Braillard gobernarán la provincia hasta el 10 de diciembre del 2029.

En cuanto a la Cámara de Diputados de la provincia, los electos jurarán este martes a las 10:00, a la vez que se elegirán a sus autoridades. Todo hace suponer que el oficialismo Vamos Corrientes seguirá dirigiendo los destinos de la Cámara baja.

El diputado electo por el Frente Renovador Neo, Sebastián Macías , asumirá como presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones en reemplazo del saliente legislador Oscar Herrera Ahuad quien juró como legislador nacional. Si bien no será por unanimidad, la asunción de Macías está confirmada.

De esta forma, el Frente Renovador de la Concordia Social Neo seguirá conduciendo la Cámara como lo viene haciendo desde el 2007 primero con el exgobernador conductor de ese partido, Carlos Eduardo Rovira (2007-2023), y luego con el exmandatario provincial, Oscar Herrera Ahuad (2023-2025).

Con la presidencial de Macías, el FR Neo hace valer el triunfo de las elecciones provinciales del pasado 8 de junio.

Como se mencionara, el exgobernador Oscar Herrera Ahuad- que tenía mandato como diputado provincial hasta el 10 de diciembre de 2025- renunció para asumir este miércoles como legislador nacional. En su reemplazo asumirá Hugo Roberto Benítez, exfutbolista y actual referente del Partido UNIR, integrado al Frente Renovador de la Concordia.

De su parte el ex tenista profesional Diego Hartfield que fuera electo diputado provincial y legislador nacional, por la Libertad Avanza ya renunció a su banca provincial para asumir en el Congreso Nacional.

En su reemplazo asumirá Walter Báez, apoderado de La Libertad Avanza en Misiones, quien había figurado en el séptimo puesto en la nómina de junio.

En Chaco sigue el oficialismo

En Chaco todo hace suponer que el oficialismo provincial seguirá manteniendo la presidencia del cuerpo legislativo. En ese sentido, en principio no habría cambios en la conducción. La radical Carmen Noemí Delgado Britto continuaría al frente de la Legislatura; es una fiel representante del gobernador Leandro Zero en el legislativo.

La principal fuerza provincial que representa al gobierno tendrá 16 bancas (sumando aquí los ocho nuevos legisladores); el Frente Chaco Merece Más, de Jorge Capitanich, 13 bancas (ingresan seis nuevos diputados); y tres bancas serán de Primero Chaco, la nueva tercera fuerza política.

El exgobernador K, que había sido electo diputado provincial, renunció a su banca para jurar como senador nacional. En su reemplazo asume Sebastián Benítez Molas. “Asumo para ponerle un freno democrático al ajuste de Zdero y Milei y defender a quienes hoy están siendo golpeados", dijo en declaraciones a la prensa provincial. "Estamos para ser la voz de quienes hoy sufren las injusticias y el apriete de este gobierno".

En Formosa, sin cambios

En la legislatura de Formosa no habrá cambios de autoridades. El vicegobernador Eber Wilson Solís seguirá ejerciendo la presidencia de la Cámara de Diputados como lo establece la Constitución Provincial.

De su parte el oficialista Arando Felipe Cabrera seguirá como presidente provisional.

La cámara formoseña está integrada por 30 legisladores. 22 responden al gobernador Gilda Insfrán; 7 son del Frente Amplio Formoseño y uno de la libertad Avanza.