Petri renunció oficialmente al Ministerio de Defensa: "Quedará grabado en mi corazón"

Luis Petri oficializó su renuncia como ministro de Defensa este lunes y le agradeció al presidente Javier Milei en una carta que publicó en sus redes sociales.

El Gobierno nacional atraviesa un movimiento clave dentro de su estructura tras la salida de Luis Petri, quien oficializó su renuncia como ministro de Defensa este lunes. El exfuncionario asumirá su banca en Diputados en las próximas horas, luego de haber sido electo por Mendoza. En una carta dirigida al presidente Javier Milei, agradeció la confianza y aseguró que haber liderado la cartera castrense fue un honor que conservará de por vida.

En su mensaje de despedida, Petri recordó que fue convocado para fortalecer la operatividad militar y renovar el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Declaró que uno de sus objetivos fue recuperar capacidades perdidas durante décadas y proyectar a las fuerzas hacia el futuro. También destacó el acompañamiento a los efectivos tras años de políticas que, según expresó, los habían desalentado.

El ahora exministro hizo un repaso de lo que considera avances alcanzados durante su gestión. Entre ellos mencionó operativos fronterizos en el norte del país, el control marítimo en la zona económica exclusiva y la incorporación del sistema F-16 a la flota aérea. Asimismo, subrayó la participación del personal militar en tareas humanitarias durante inundaciones, incendios y emergencias climáticas.

Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025 Petri dedicó parte de su carta a enumerar políticas implementadas bajo el liderazgo presidencial. Habló de estrategias vinculadas con la recuperación de material crítico, la actualización de doctrinas de trabajo y ejercicios conjuntos con países aliados. Sostuvo que, pese a la larga desinversión histórica, el camino de modernización ya está en marcha.

Antes de abandonar la función ejecutiva, reiteró su compromiso con el proyecto político del actual Gobierno y afirmó que acompañará las decisiones desde el Congreso. Expresó que su expectativa es continuar defendiendo cambios estructurales y representar a quienes buscan una transformación profunda en el país. Incluso adelantó que visitará la Antártida antes de asumir su banca legislativa.