Así son los primeros vehículos de combate Stryker 8x8 que recibió el Ejército Argentino

En una ceremonia en el Cuartel de Boulogne, el Ejército Argentino presentó los primeros vehículos Stryker 8x8. Cómo son.

El Ejército Argentino presentó oficialmente los primeros vehículos de combate blindados a rueda (VCBR) Stryker 8x8, en una ceremonia realizada el 3 de diciembre en el Cuartel Militar de Boulogne, provincia de Buenos Aires. Se trata de una incorporación clave dentro del proceso de modernización de capacidades operacionales de esta fuerza armada.

El acto contó con la presencia del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac; el saliente ministro de Defensa, Luis Petri; el jefe del Ejército, teniente general Carlos Alberto Presti -quien ocupará el rol de Petri-; el jefe de la Armada, almirante Carlos Allievi; el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde; y el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas.

En sus respectivos discursos, tanto el teniente general Presti como el ministro Petri destacaron que la llegada de los Stryker representa un avance tecnológico significativo para el Ejército, al mejorar su capacidad de despliegue, su interoperabilidad con otras fuerzas y su preparación para operar en escenarios dinámicos y complejos.

Mirá el video de la presentación de los Stryker 8x8 Así son los vehículos de combate Stryker 8x8 Durante la jornada, se realizó una demostración operativa de las nuevas unidades, en la que se exhibieron sus capacidades en cuanto a despliegue de tropas y movimientos tácticos. Asimismo, se efectuó la entrega simbólica de las llaves de los vehículos y del diploma conmemorativo correspondiente a la primera entrega del nuevo sistema de armas.

Cómo son los vehículos Stryker 8x8 En esta primera etapa, se presentaron cuatro vehículos Stryker 8x8, que serán incorporados a la décima Brigada Mecanizada del Ejército. Según se informó, estos blindados ofrecen flexibilidad para adaptarse a los cambios que impone el campo de batalla, y cuentan con una movilidad que permite superar obstáculos geográficos y reducir los tiempos de respuesta operativa.