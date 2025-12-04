Último llamado en Jalisco: quiénes deben cambiar placas gratis antes de que termine diciembre

Diciembre llegó con un recordatorio claro para los automovilistas de Jalisco . El Gobierno estatal cerrará este mes el periodo para cambiar de forma gratuita las placas antiguas, un trámite que ya no es opcional para quienes siguen circulando con láminas desactualizadas.

El objetivo es que todos los vehículos se ajusten a la normativa federal vigente y queden debidamente registrados en un padrón vehicular moderno y ordenado. Quien todavía no hizo el trámite, está frente a su última ventana para hacerlo sin pagar el costo del canje.

A lo largo de 2025, la administración impulsó con fuerza la actualización de placas a través de un esquema conocido como Paquetazo 3×1. La propuesta fue simple: el dueño del vehículo afronta únicamente el pago del refrendo anual y, a cambio, accede al cambio de láminas y a la verificación vehicular sin costo extra. El beneficio fue pensado para alentar a los rezagados, pero llega a su fin en diciembre.

El secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, insistió en que la renovación no es opcional para quienes conservan diseños viejos. Se trata de las series conocidas como Minerva, Maguey y Gota, que todavía circulan en muchas calles del estado. El funcionario fue directo al llamar a la acción y pidió no esperar hasta los últimos días, cuando las oficinas suelen colapsar. Durante todo el mes están habilitadas todas las terminaciones numéricas de placas, de modo que ningún propietario tiene restricciones por el número con el que termina su matrícula.

Para acompañar este cierre de plazo, la Secretaría de la Hacienda Pública ajustó horarios y servicios. En el Área Metropolitana de Guadalajara, las oficinas recaudadoras funcionan de 8:00 a 18:00 horas, con más tiempo disponible para atender a quienes salen del trabajo por la tarde. En el caso del Centro Integral de Servicios Zapopan (CISZ), el horario es aún más amplio: abre de 8:00 a 22:00 horas, lo que permite hacer el trámite incluso después de la jornada laboral.

Además, las dependencias mantienen atención los sábados, de 8:00 a 14:00, un dato clave para quienes no pueden acudir de lunes a viernes. La idea es que nadie se quede afuera por falta de tiempo. El canje gratuito se convierte así en una oportunidad concreta para ponerse al día sin agregar un gasto pesado al bolsillo. Lo único que debe estar saldado es el refrendo correspondiente.

Por qué el Estado quiere sacar de circulación las placas viejas

Detrás de este operativo no hay solo una cuestión estética. El Gobierno de Jalisco busca que todos los automotores circulen con placas recientes, con diseños homologados y sistemas de identificación compatibles con los criterios federales. Con láminas actualizadas es más sencillo depurar y mantener al día el padrón vehicular, cruzar datos, detectar irregularidades y reforzar las políticas de seguridad vial.

Las placas modernas permiten, además, contar con información clara en caso de accidentes, delitos o controles de tránsito. Un registro confiable facilita el trabajo de las autoridades y redunda en mayor orden en las calles. Por eso se insiste tanto en que quienes conservan láminas de generaciones anteriores se acerquen a regularizar su situación.

Diciembre, entonces, funciona como fecha límite y también como oportunidad. Quien haga el canje antes de que termine el mes podrá acceder al programa sin pagar el costo del reemplazo de placas ni de la verificación, siempre dentro del esquema 3×1. Quien lo posponga, en cambio, podría enfrentarse más adelante a nuevos cargos, sanciones o la necesidad de hacer el trámite sin los beneficios actuales.

Las autoridades reiteran el mensaje: es el momento de revisar las placas del vehículo, confirmar si corresponden a los diseños antiguos y, en caso afirmativo, agendar cuanto antes una visita a la oficina más cercana. Un trámite que lleva unos minutos puede evitar dolores de cabeza futuros y deja el auto alineado con las reglas que hoy rigen en todo el país.