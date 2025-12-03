La IA recomienda: cuánta memoria RAM debe tener tu computadora en 2026
La memoria RAM se vuelve clave en 2026: cuánta capacidad necesitás según el uso y por qué elegir bien la RAM puede alargar la vida de tu computadora.
Elegir cuánta memoria RAM necesita una computadora ya no es un detalle menor. Con sistemas operativos más exigentes, navegadores cada vez más pesados y el avance de la inteligencia artificial, el hardware mínimo recomendado vuelve a subir de piso de cara a 2026.
Según proyecciones basadas en el uso real y en los requerimientos actuales de software, estos son los valores de RAM que conviene tener para no quedarse corto el año próximo.
El mínimo aceptable para uso básico
Para tareas simples como navegar por Internet, usar redes sociales, ver videos en streaming o trabajar con documentos, la recomendación de la IA es clara: 8 GB de RAM será el mínimo funcional en 2026 Menos de eso podría generar lentitud, cierres inesperados y bajo rendimiento,
En sistemas como Windows 11 y macOS ya consumen gran parte de la memoria apenas se inician, lo que deja poco margen si el equipo tiene menos de 8 GB.
La opción equilibrada: 16 GB de RAM
Para la mayoría de los usuarios, 16 GB de RAM será el punto ideal el próximo año. Esta capacidad permite:
- Usar múltiples pestañas del navegador sin problemas
- Trabajar con programas de edición liviana
- Ejecutar apps de videollamadas, diseño o productividad en simultáneo
Es la recomendación principal de la IA para quienes buscan un equipo ágil que dure varios años sin quedarse obsoleto rápidamente.
Para trabajo pesado y gaming
- Si la computadora se usa para tareas más exigentes, la recomendación sube un escalón:
- 32 GB de RAM o más para edición de video, programación, renderizado 3D o videojuegos modernos
- Ideal para quienes trabajan con herramientas de IA, máquinas virtuales o software profesional
Este nivel de memoria garantiza fluidez incluso con varios procesos pesados abiertos al mismo tiempo.
¿Conviene pensar a futuro?
La conclusión de la inteligencia artificial es clara: comprar con el mínimo justo ya no conviene. El crecimiento del uso de funciones inteligentes, asistentes automáticos y aplicaciones más complejas hace que invertir en más RAM hoy sea una forma de extender la vida útil del equipo.