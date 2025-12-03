La IA recomienda: cuánta memoria RAM debe tener tu computadora en 2026

Elegir cuánta memoria RAM necesita una computadora ya no es un detalle menor. Con sistemas operativos más exigentes, navegadores cada vez más pesados y el avance de la inteligencia artificial , el hardware mínimo recomendado vuelve a subir de piso de cara a 2026.

Según proyecciones basadas en el uso real y en los requerimientos actuales de software, estos son los valores de RAM que conviene tener para no quedarse corto el año próximo.

Para tareas simples como navegar por Internet, usar redes sociales, ver videos en streaming o trabajar con documentos, la recomendación de la IA es clara: 8 GB de RAM será el mínimo funcional en 2026 Menos de eso podría generar lentitud, cierres inesperados y bajo rendimiento,

En sistemas como Windows 11 y macOS ya consumen gran parte de la memoria apenas se inician, lo que deja poco margen si el equipo tiene menos de 8 GB.

Para la mayoría de los usuarios, 16 GB de RAM será el punto ideal el próximo año. Esta capacidad permite:

Usar múltiples pestañas del navegador sin problemas

Trabajar con programas de edición liviana

Ejecutar apps de videollamadas, diseño o productividad en simultáneo

Es la recomendación principal de la IA para quienes buscan un equipo ágil que dure varios años sin quedarse obsoleto rápidamente.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cd9ywlzx220o Cuándo conviene dar el salto a 16 o 32 GB de RAM en memorias. Getty Images

Para trabajo pesado y gaming

Si la computadora se usa para tareas más exigentes, la recomendación sube un escalón:

32 GB de RAM o más para edición de video, programación, renderizado 3D o videojuegos modernos

Ideal para quienes trabajan con herramientas de IA, máquinas virtuales o software profesional

Este nivel de memoria garantiza fluidez incluso con varios procesos pesados abiertos al mismo tiempo.

¿Conviene pensar a futuro?

La conclusión de la inteligencia artificial es clara: comprar con el mínimo justo ya no conviene. El crecimiento del uso de funciones inteligentes, asistentes automáticos y aplicaciones más complejas hace que invertir en más RAM hoy sea una forma de extender la vida útil del equipo.