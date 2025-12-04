Más allá del postre: la gelatina como aliada para estimular el colágeno natural

Muchos creen que la gelatina es para recetas infantiles o dietas ligeras. Sin embargo, está ganando fama en el ámbito de la nutrición funcional. Instituciones como la Universidad de Harvard destacan su capacidad natural para estimular la producción de colágeno .

El colágeno es una proteína vital. Muchos lo llaman el “cemento” del cuerpo. Para entender mejor, el colágeno constituye el 30% aproximadamente de las proteínas humanas y es esencial para poder dar firmeza a la piel, fortalece músculos y tendones y mantiene la flexibilidad de las articulaciones.

Con el avance de la edad la producción de esa proteína va disminuyendo y eso se traduce en signos de envejecimiento como arrugas, fragilidad ósea y problemas articulares.

Los expertos recomiendan consumir las variedades puras de gelatina, sin aditivos, para maximizar la ingesta de nutrientes.

La opción más saludable es la gelatina sin sabor porque es proteína concentrada, libre de colorantes, saborizantes y azúcares añadidos.

También se puede incorporar caldo o gelatina de hueso que se obtiene tras la cocción lenta de huesos y cartílagos animales, es una fuente más rica, que no solo aporta colágeno, sino también minerales esenciales como calcio y magnesio.

La gelatina pura tiene como propiedad destacada que es una fuente concentrada de proteínas con un bajo aporte calórico. Además es rica en aminoácidos clave como glicina y prolina, precursores directos de la síntesis de colágeno.

La dosis diaria recomendada es de unos diez gramos de gelatina en polvo por día integrada en bebidas o preparaciones naturales.

El componente estrella es la grenetina, la fuente más concentrada de colágeno disponible en este formato.