Torta ahogada al estilo Guadalajara: la mejor receta mexicana

Esta receta de torta ahogada representa uno de los platillos más emblemáticos de Guadalajara. Su combinación de pan crujiente, carne sazonada y una intensa salsa de chile de árbol la convierte en una opción irresistible. Esta receta captura el equilibrio entre picante, sabor y tradición, ideal para disfrutar un verdadero antojo mexicano.

La receta original de torta ahogada usaba birote salado, un pan exclusivo de la región de Guadalajara.

1- Cuece los jitomates y licúalos con ajo , cebolla y sal hasta obtener una salsa suave. Reserva.

2- Hierve los chiles de árbol por 3 minutos; licúalos con ajo , cebolla , vinagre y sal hasta obtener una salsa espesa y muy picante. Reserva.

3- Corta los panes a la mitad sin separar completamente y rellénalos con las carnitas.

4- Coloca la torta en un plato hondo y vierte encima la salsa de jitomate caliente hasta cubrir.

5- Agrega salsa de chile de árbol al gusto según el nivel de picor deseado.

6- Acompaña con cebolla morada y limón.

Esta receta nació por accidente cuando una torta cayó en una salsa, creando el platillo actual.

Esta receta de torta ahogada es una excelente forma de disfrutar un clásico mexicano sin complicaciones y con ingredientes accesibles. El contraste entre la suavidad de las carnitas, el sabor casero de la salsa de jitomate y el picor característico de la salsa de chile de árbol crea un equilibrio inconfundible. Además, puedes ajustar la intensidad del picante para adaptarla a cualquier paladar, manteniendo siempre la esencia auténtica del platillo. Prepararla en casa no solo permite saborear una tradición mexicana, sino también personalizar cada detalle para obtener una torta ahogada exactamente al gusto. ¡A disfrutar!