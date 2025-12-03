Increíble receta de albóndigas de soja texturizada que sorprende a todos

Esta receta es ideal para quienes buscan una opción vegetariana sabrosa, económica y muy versátil. Las albóndigas de soja texturizada logran una textura tierna y un sabor que combina perfecto con cualquier salsa . Además, esta preparación es sencilla, rendidora y perfecta para incorporar más proteína vegetal al menú diario sin complicarse en la cocina.

Esta receta permite sazonar la soja como si fuera carne, aprovechando su increíble capacidad de absorber sabores.

Podés acompañar estas albóndigas con la salsa que más te guste

1.Hidratá la soja texturizada volcándola en un bowl y cubriéndola con el caldo caliente. Dejá reposar 10 minutos.

2. Escurrila bien presionando para quitar el exceso de líquido.

3. En un bowl, mezclá la soja hidratada con la cebolla, el ajo, el huevo, el pan rallado y los condimentos.

4. Amasá hasta obtener una mezcla manejable. Si queda muy húmeda, agregá un poco más de pan rallado.

5. Formá bolitas del tamaño de una nuez.

6. Cocinalas en una sartén con un chorrito de aceite, dorándolas por todos los lados, o bien hornéalas a 200°C por 15 minutos.

7. Servilas con tu salsa favorita o agregalas a guisos y pastas.

Una excelente opción para suplir la carne La receta de albóndigas vegetarianas existe desde los años 70, cuando la soja texturizada se popularizó. Idea Vegana

Esta receta imita la textura cárnica gracias a la capacidad de la soja de absorber sabores. Para conservarlas, guardá las albóndigas cocidas en un tupper hermético hasta 3 días en la heladera o congelalas hasta por 3 meses. ¡Les va a encantar a todos!.