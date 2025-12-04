Limonada casera de jengibre y menta: receta refrescante y fácil para combatir el calor

1 litro de agua fría (o 500 ml agua + 500 ml agua con gas si la querés chispeante)

La receta para preparar la limonada más rica y refrescante.

Prepará el almíbar rápido de jengibre (opcional pero recomendable): en una cacerolita poné 1/2 taza de agua con la miel o azúcar y el jengibre rallado; llevá a fuego medio hasta que hierva, bajá el fuego y cocinás 2–3 minutos; retirá y dejá enfriar; esto infunde y disuelve mejor el jengibre.

Exprimí los limones: exprimí los limones frescos hasta obtener aproximadamente 1 taza de jugo; colá semillas y pulpa gruesa para una limonada más limpia.

Mezclá base: en una jarra grande volcá el jugo de limón, el almíbar de jengibre ya frío (o si no lo hiciste, agregá el jengibre rallado y la miel directamente), y 3/4 de litro de agua fría; mezclá bien para disolver todo.

Probá y corregí: probá la limonada y ajustá el dulzor o la acidez agregando más miel o agua si está muy fuerte.

Añadí la menta: golpeá ligeramente las hojas de menta entre las manos para liberar el aroma y las incorporás a la jarra; dejá reposar 5–10 minutos para infusionar.

Opción gasificada: si querés con gas, completá los 500 ml restantes con agua con gas justo antes de servir para no perder efervescencia.

Serví fría: llená vasos con hielo, poné rodajas de limón y verté la limonada; decorá con una rama de menta y un poco de jengibre rallado por encima si querés potencia.