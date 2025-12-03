Ensalada mediterránea de garbanzos con feta: receta fresca y fácil de hacer
Una receta refrescante que lleva garbanzos, tomate, pepino y queso feta con una vinagreta cítrica; para preparar rápido y disfrutar en días de calor.
En días de calor, una ensalada de garbanzos rinde mucho, aporta proteína, y se come fresca sin tantas complicaciones. Lo importante de esta receta es que los garbanzos queden bien condimentados; si usás garbanzos de lata, los tenés que enjuagar y escurrir para bajar el sodio; y si los cocinás vos, los tenés que dejar enfriar completamente antes de mezclar. Así que, dicho esto, ¡manos a la obra!
Ingredientes
400 g de garbanzos cocidos (1 lata unidad o cocidos en casa)
2 tomates medianos en cubos
100 g de queso feta desmenuzado
1/2 cebolla morada en plumas finas
1 pepino en cubos pequeños
1 puñado de hojas de perejil y otro de menta picadas
Jugo de 1 limón y ralladura (opcional)
4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de vinagre de vino o manzana
Sal, pimienta y pimentón ahumado al gusto
Paso a paso de la receta
Prepará los garbanzos: si usás lata, volcá los garbanzos en un colador, enjuagalos bajo agua fría durante 30 segundos y dejálos escurrir bien; si son cocidos en casa, dejá que estén a temperatura ambiente.
Cortá los vegetales: picá los tomates en cubos regulares, pelalos y cortá el pepino en cubitos y laminá la cebolla en plumas finas; reservá por separado.
Hacé la vinagreta: en un recipiente chico mezclá el jugo de limón, la ralladura si la usás, el vinagre y el aceite de oliva; salpimentá y batí con un tenedor hasta emulsionar. Probalo y corregí la acidez o la sal.
Integrá la base: en una ensaladera amplia volcá los garbanzos escurridos; agregá el tomate, el pepino y la cebolla.
Aderezá: vertí la vinagreta sobre la ensalada y mezclá con una cuchara grande para que cada garbanzo quede levemente cubierto; dejá reposar 3–5 minutos para que los sabores se asienten.
Agregá hierbas y queso: incorporá el perejil y la menta picados y el queso feta desmenuzado; mezclá con suavidad para no romper el feta en exceso.
Rectificá y terminá: probalo y corregí con más sal, pimienta o un chorrito extra de aceite; espolvoreá un poco de pimentón ahumado si querés un toque de profundidad.
Serví: podés llevar a heladera 10–15 minutos para servir bien frío o consumir enseguida; la ensalada funciona muy bien sobre hojas verdes o con pan tostado al lado.