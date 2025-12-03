Ensalada mediterránea de garbanzos con feta: receta fresca y fácil de hacer

1 puñado de hojas de perejil y otro de menta picadas

La receta para hacer una ensalada mediterranea de garbanzos riquísima.

Prepará los garbanzos: si usás lata, volcá los garbanzos en un colador, enjuagalos bajo agua fría durante 30 segundos y dejálos escurrir bien; si son cocidos en casa, dejá que estén a temperatura ambiente.

Cortá los vegetales: picá los tomates en cubos regulares, pelalos y cortá el pepino en cubitos y laminá la cebolla en plumas finas; reservá por separado.

Hacé la vinagreta: en un recipiente chico mezclá el jugo de limón, la ralladura si la usás, el vinagre y el aceite de oliva; salpimentá y batí con un tenedor hasta emulsionar. Probalo y corregí la acidez o la sal.

Integrá la base: en una ensaladera amplia volcá los garbanzos escurridos; agregá el tomate, el pepino y la cebolla.

Aderezá: vertí la vinagreta sobre la ensalada y mezclá con una cuchara grande para que cada garbanzo quede levemente cubierto; dejá reposar 3–5 minutos para que los sabores se asienten.

Agregá hierbas y queso: incorporá el perejil y la menta picados y el queso feta desmenuzado; mezclá con suavidad para no romper el feta en exceso.

Rectificá y terminá: probalo y corregí con más sal, pimienta o un chorrito extra de aceite; espolvoreá un poco de pimentón ahumado si querés un toque de profundidad.