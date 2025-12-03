Tu nuevo infaltable: receta de hummus de coliflor suave y nutritivo

El hummus de coliflor es una versión más liviana y suave del clásico, ideal para quienes buscan un dip saludable sin perder sabor. En esta receta vas a ver lo fácil que es transformar unos pocos ingredientes en una crema deliciosa, perfecta para picadas , tostadas o como acompañamiento. Prepararla lleva pocos minutos y el resultado es súper versátil.

1. Lavá y cortá la coliflor en flores pequeñas.

Esta receta surgió como alternativa baja en carbohidratos al hummus tradicional.

2. Cocinala al vapor o hervida hasta que esté bien tierna, unos 10 a 12 minutos. Escurrí muy bien para evitar exceso de líquido.

3. Colocá la coliflor en el vaso de la procesadora junto con el tahini , el ajo , el jugo de limón , el aceite de oliva , el comino , la sal y la pimienta .

4. Procesá hasta obtener una crema suave y homogénea. Si la mezcla queda muy espesa, agregá una o dos cucharadas de agua.

5. Probá y ajustá los condimentos según tu gusto.

6. Serví en un bowl y decorá con aceite de oliva extra y pimentón.

Un dip que te encantará La receta se volvió popular porque la coliflor imita la textura del garbanzo sin cambiar demasiado el sabor. El Español

Este hummus es una alternativa deliciosa al clásico, con menos calorías pero igual de sabrosa. Muchas recetas modernas reemplazan los garbanzos por vegetales para lograr dips más livianos sin perder textura. Conservá tu hummus en un frasco hermético en la heladera hasta 4 días, siempre bien tapado para mantener su frescura. ¡Y a disfrutar!.