Tu nuevo infaltable: receta de hummus de coliflor suave y nutritivo
Probá esta receta de hummus de coliflor, una versión más suave y ligera que la clásica, perfecta para untar, acompañar vegetales o sumar a tus platos.
El hummus de coliflor es una versión más liviana y suave del clásico, ideal para quienes buscan un dip saludable sin perder sabor. En esta receta vas a ver lo fácil que es transformar unos pocos ingredientes en una crema deliciosa, perfecta para picadas, tostadas o como acompañamiento. Prepararla lleva pocos minutos y el resultado es súper versátil.
Rinde: 4 porciones
Ingredientes para un hummus perfecto
-
1 coliflor mediana.
2 cucharadas de tahini.
2 dientes de ajo.
3 cucharadas de aceite de oliva.
Jugo de 1 limón.
1 cucharadita de comino.
Sal a gusto.
Pimienta a gusto.
Pimentón para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá y cortá la coliflor en flores pequeñas.
2. Cocinala al vapor o hervida hasta que esté bien tierna, unos 10 a 12 minutos. Escurrí muy bien para evitar exceso de líquido.
3. Colocá la coliflor en el vaso de la procesadora junto con el tahini, el ajo, el jugo de limón, el aceite de oliva, el comino, la sal y la pimienta.
4. Procesá hasta obtener una crema suave y homogénea. Si la mezcla queda muy espesa, agregá una o dos cucharadas de agua.
5. Probá y ajustá los condimentos según tu gusto.
6. Serví en un bowl y decorá con aceite de oliva extra y pimentón.
Este hummus es una alternativa deliciosa al clásico, con menos calorías pero igual de sabrosa. Muchas recetas modernas reemplazan los garbanzos por vegetales para lograr dips más livianos sin perder textura. Conservá tu hummus en un frasco hermético en la heladera hasta 4 días, siempre bien tapado para mantener su frescura. ¡Y a disfrutar!.