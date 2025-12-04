Así fue el rating de Canal 5 con La CQ: nuevo ingreso

La pelea por el rating no cesa. Aquí te contamos cómo fueron los números de La CQ: nuevo ingreso en Canal 5.

La lucha por el rating es diaria. Los programas se esfuerzan por atraer a la audiencia y para eso ajustan su contenido, buscan momentos llamativos y tratan de sorprender. Los canales siguen cada número con cuidado y todos quieren crecer un poco más.

Para lograr su objetivo, Canal 5 emite La CQ: nuevo ingreso, una secuela de la exitosa tira La CQ. La tira original es una comedia mexicana producida por Grupo Televisa y Cartoon Network Latinoamérica.

51360272_414143999416380_5841358402240224683_n RATING. La CQ: nuevo ingreso La historia se centra en un grupo de estudiantes de la secundaria Constantino Quijano, más conocida como La CQ. Está basada en una idea original de Pedro Ortiz de Pinedo y se realizaron cuatro temporadas.

En el reparto está: Tania Nick Chávez, Nico Pindas Sandoval, Mayte Fernández, Nico Nicstar Villagrana, Sammy Schoulund, Leo Pérez Torres y Chema Nieto, entre otros talentos.