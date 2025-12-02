Cómo continúa el rating de La Rosa de Guadalupe a casi dos décadas de su estreno

La Rosa de Guadalupe se emite en Las Estrellas y su debut fue en febrero de 2008. Aquí te contamos cómo fue el rating.

La Rosa de Guadalupe sigue siendo uno de los programas más vistos de la televisión mexicana. La producción se transmite por el canal Las Estrellas y cada tarde reúne a miles de espectadores. Esto se ve reflejado en sus números de rating.

El programa presenta historias independientes y cada episodio aborda un conflicto distinto. Los temas van desde problemas familiares hasta situaciones escolares. La variedad es lo que mantiene al público interesado. Uno de los elementos icónicos del ciclo es la rosa blanca que aparece al final de cada capítulo. Simboliza esperanza y cambio.

Rating La Rosa de Guadalupe Rating La Rosa de Guadalupe Carlos Mercado Orduña ideó la serie. Él es guionista y productor de televisión. El origen del proyecto nace de su fe y de una experiencia personal: según contó, la idea surgió tras una visita a la Basílica de Guadalupe, donde vio a muchas personas pidiendo milagros y pensó en las historias que cada una podría tener.

El primer episodio de La Rosa de Guadalupe se emitió el 5 de febrero de 2008 por Las Estrellas. Desde entonces, la serie se convirtió en un fenómeno televisivo.