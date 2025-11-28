Rating: así le fue a Eduardo Santamarina en la pelea por los números

El actor mexicano comparte el protagónico con Yadhira Carrillo en la telenovela Los hilos del pasado en Las Estrellas. Así fue su rating.

Eduardo Santamarina forma parte de Los hilos del pasado en Las Estrellas. Es producida por José Alberto Castro para TelevisaUnivision y está basada en la historia venezolana de 1985 creada por Delia Fiallo, Cristal, siendo adaptado por José Alberto Castro y Vanesa Varela. ¿Cómo fue el rating?

Trata sobre una exitosa diseñadora de modas, Carolina, que se obsesiona con arruinar la vida de una joven modelo llamada Cristina. El conflicto surge porque Cristina se ha enamorado del hijastro de Carolina, pero lo que Carolina no sabe es que Cristina es la hija que abandonó hace 20 años. La historia sigue la lucha de Carolina por recuperar el vínculo con su hija mientras se enfrenta a los secretos y las consecuencias del pasado.

rating RATING. Los hilos del pasado En el reparto está Yadhira Carrillo, Eduardo Santamarina, Bárbara López, Emmanuel Palomares y David Zepeda en los papeles principales. Otras figuras destacadas son Natasha Dupeyrón, Laura Flores, Sergio Goyri, Mark Tacher y Azela Robinson.

Las grabaciones se realizaron en Ciudad de México y en locaciones de París, Milán y Nueva York, lo que da un toque elegante a la producción.