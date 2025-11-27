Rating: qué pasó con los números de la ficción que protagoniza David Chocarro

El actor argentino está al frente de "Mi verdad oculta" en Las Estrellas. ¿Cómo fue el rating? Aquí te lo contamos.

David Chocarro está al frente de Mi verdad oculta en Las Estrellas. Es una de las nuevas apuestas del canal de Grupo Televisa para ganar la pelea por el rating. Es una telenovela mexicana producida por Carlos Moreno Laguillo para TelevisaUnivision. Está basada en la historia chilena de 2016 creada por Luis Ponce, Amanda; y fue desarrollada por Martha Carrillo y Cristina García.

Junto a él, en el reparto está Susana González, Andrés Palacios, Chris Pazcal, Geraldine Bazán, Ferdinando Valencia, Michel Duval, Rosa María Bianchi, Irán Castillo, Alma Delfina y Luis Felipe Tovar, entre otros talentos.

rating RATING. Mi verdad oculta Todo gira alrededor de Aitana, una mujer que, tras sufrir un abuso en su juventud por parte de los hermanos Lizárraga, reaparece con una nueva identidad para vengarse. Su plan se complica cuando se reencuentra con Luciano Lizárraga, el mayor de los hermanos, de quien se vuelve a enamorar. Paralelamente, se infiltra como enfermera de la matriarca de la familia, Eloísa, para llevar a cabo su venganza, mientras que un antiguo amor, Zacarías, reaparece para complicar aún más su vida.

La ficción, en palabras de sus creadoras, es una invitación a romper el silencio, a cuestionar la sobreprotección familiar que encubre delitos y a reconocer las secuelas invisibles de la violencia.