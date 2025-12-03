Rating: cómo fueron los números de Me caigo de risa

Canal 5 busca liderar la contienda por el rating con Me caigo de risa, un programa que hace reír a grandes y chicos por igual.

La pelea por el rating no cesa. Cada programa quiere tener más gente mirando y, por eso, los canales prueban ideas nuevas todo el tiempo. A veces cambian horarios, a veces buscan temas que llamen la atención. Todos quieren quedar primeros. Al final, los números deciden qué sigue y qué se queda afuera.

Para captar a los televidentes, Canal 5 emite Me caigo de risa, un show que hace reír a grandes y chicos. Combina juegos, retos y humor improvisado. Cada episodio tiene momentos inesperados que sorprenden al público.

Me caigo de risa El elenco es conocido como "Familia disfuncional", en un inicio fue conformado por Eddy Vilard, Fátima Torre, José Manuel Lechuga, Mariana Echeverría, Regina Blandón, Ricardo Fastlicht, Ricardo Margaleff, Violeta Isfel y Zoraida Gómez.

Uno de los atractivos del ciclo son los retos físicos y de improvisación. Los participantes deben cumplirlos mientras intentan no reírse. Si se ríen, reciben un castigo cómico. Esto genera situaciones muy graciosas.