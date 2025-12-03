Disputa por millones: el polémico primer aniversario sin Silvia Pinal

A pesar de los millones que ya se dieron a los herederos de Silvia Pinal, la parte restante de los bienes aún es tema de discusión legal.

El show no ha terminado. A un año del fallecimiento de Silvia Pinal, la icónica actriz que marcó el Cine de Oro mexicano, su legado material sigue generando polémica. La disputa por su herencia se mantiene tensa, ocupando titulares en la prensa. Cien millones de pesos por heredero fue el monto inicial, pero el clima familiar es complejo e incierto.

Silvia Pinal y su cuantiosa herencia Silvia Pinal fue una figura central de la cultura popular, y su partida, a los 93 años, dejó un vacío enorme. Desde aquel 28 de noviembre de 2024, la sucesión de sus bienes acaparó la atención del país. Si bien la estrella buscó dejar un patrimonio en calma, la realidad familiar tomó otro rumbo. Los reportes indican que la calma está lejos.

spinal Silvia Pinal Foto: El Intransigente América News (elintranews.com) spinal Silvia Pinal Foto: El Intransigente América News (elintranews.com) El periodista Emilio Morales ventiló nuevos datos sobre la repartición de la fortuna familiar. En su programa, el comunicador afirmó que los hijos de la diva ya cobraron una parte importante. Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel recibieron una suma idéntica de dinero. Esta cifra representa un golpe de suerte para cada uno.

silvia pinal Los tres herederos principales obtuvieron $100 millones de pesos mexicanos, según la fuente. Morales fue muy directo al confirmar que "siguen los jaloneos por la herencia" que dejó la artista. Ya cuentan con ese dinero, un monto que sin duda aligera sus cuentas. Pero esta entrega inicial no significó el final de la controversia.

La generosidad de la actriz se extendió más allá del núcleo directo de sus hijos. Otros miembros de la familia también obtuvieron beneficios económicos sustanciales. Stephanie Salas, nieta de la diva, y su hija Michelle Salas, la bisnieta, recibieron su parte. Ambas figuras de la farándula mexicana fueron consideradas.