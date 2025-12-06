El increíble paseo en el desierto con luna llena a menos de dos horas de la ciudad

Se trata de un paseo único en Mendoza por médanos a la luz de la luna llena. Una experiencia en el desierto llena de naturaleza y cultura.

Mendoza es uno de los destinos turísticos favoritos de argentinos y extranjeros. Además de su amplia oferta gastronómica y paisajes únicos, ofrece experiencias novedosas como un paseo en el desierto bajo la luz de la luna llena lleno de naturaleza, comidas típicas y cultura.

altos limpios El paseo por el desierto brinda la posibilidad de conectar con la naturaleza. Gentileza Cómo es el paseo en el desierto El paseo en el desierto bajo la luna llena consta de un recorrido de cinco kilómetros en medio de la reserva natural Altos Limpios. “Es una experiencia muy linda, porque se camina por dentro de la reserva, con toda la naturaleza, y la luna en los Altos Limpios es un condimento muy especial. Se vive el contacto con el entorno de otra manera”, contó el guía profesional, Pablo López.

La propuesta de la agencia HeQuelu Turismo Aventura tiene un valor de $45.500 para quienes asisten con movilidad propia. En ese monto se incluye la entrada a la reserva -que exige un canon particular por realizarse en horario nocturno-, la caminata, la guía con información acerca de la reserva y cena. Además de un espectáculo sorpresa que solo quienes repiten la actividad saben de él.

altos limpios luna llena 1 El paseo brinda la posibilidad de recorrer los médanos de noche. Gentileza Cómo se llega al desierto Para realizar el viaje existe la posibilidad de contratar traslado en combi o camionetas de 19 asientos, que salen desde la Plaza Independencia a las 18 y regresan alrededor de las 4 de la madrugada. La actividad está pensada para todo público ya que es de baja complejidad. Y si bien se recomienda para mayores de 10 años, niños más pequeños han participado sin inconvenientes. Solo se requiere un estado físico básico, debido a que parte del trayecto se realiza sobre arena.

La organización garantiza acompañamiento permanente, poseen radios VHF para la comunicación directa con guardaparques, guías profesionales y guías anfitriones del pueblo del Cavadito.