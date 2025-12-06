El increíble paseo en el desierto con luna llena a menos de dos horas de la ciudad
Se trata de un paseo único en Mendoza por médanos a la luz de la luna llena. Una experiencia en el desierto llena de naturaleza y cultura.
Mendoza es uno de los destinos turísticos favoritos de argentinos y extranjeros. Además de su amplia oferta gastronómica y paisajes únicos, ofrece experiencias novedosas como un paseo en el desierto bajo la luz de la luna llena lleno de naturaleza, comidas típicas y cultura.
Cómo es el paseo en el desierto
El paseo en el desierto bajo la luna llena consta de un recorrido de cinco kilómetros en medio de la reserva natural Altos Limpios. “Es una experiencia muy linda, porque se camina por dentro de la reserva, con toda la naturaleza, y la luna en los Altos Limpios es un condimento muy especial. Se vive el contacto con el entorno de otra manera”, contó el guía profesional, Pablo López.
La propuesta de la agencia HeQuelu Turismo Aventura tiene un valor de $45.500 para quienes asisten con movilidad propia. En ese monto se incluye la entrada a la reserva -que exige un canon particular por realizarse en horario nocturno-, la caminata, la guía con información acerca de la reserva y cena. Además de un espectáculo sorpresa que solo quienes repiten la actividad saben de él.
Cómo se llega al desierto
Para realizar el viaje existe la posibilidad de contratar traslado en combi o camionetas de 19 asientos, que salen desde la Plaza Independencia a las 18 y regresan alrededor de las 4 de la madrugada. La actividad está pensada para todo público ya que es de baja complejidad. Y si bien se recomienda para mayores de 10 años, niños más pequeños han participado sin inconvenientes. Solo se requiere un estado físico básico, debido a que parte del trayecto se realiza sobre arena.
La organización garantiza acompañamiento permanente, poseen radios VHF para la comunicación directa con guardaparques, guías profesionales y guías anfitriones del pueblo del Cavadito.
“Hace 11 años que se realiza la caminata y nunca ha pasado nada. Trabajamos profesionalmente y conocemos el lugar”, remarcan.
Qué llevar al paseo
Por otra parte, el equipamiento necesario para realizar la excursión es básico, se necesita calzado cerrado, ropa cómoda y linterna (opcional) ya que la caminata se hace principalmente con luz lunar. No se utilizan telescopios ni dispositivos de observación astronómica.
Además de conectar con la naturaleza, los visitantes pueden disfrutar de un intercambio cultural profundo. La noche comienza con una charla introductoria de los guardaparques, y durante la actividad se comparten historias locales, conocimientos sobre flora y fauna, y costumbres de la comunidad huarpe. Finalizada la caminata, artesanos y cocineros de la zona ponen en valor su cultura con gastronomía y productos regionales. La actividad sorpresa es uno de los momentos más esperados y llega al final del recorrido. Según cuentan quienes ya participaron, suele sorprender a los visitantes. Mientras que la experiencia culmina con una cena al aire libre, donde se ofrece asado y comida regional.
Es importante remarcar que la actividad se realiza entre octubre y abril, por ser la temporada más favorable en cuanto a clima. Durante el invierno no se recomienda debido a las bajas temperaturas de la zona. Para participar o asesorarse se puede consultar a través de Instagram: HeQuelu Turismo Aventura (Legajo: 2031) o mediante WhatsApp al 2614852211.