Gustavo Valdés se desligó de la agresión a Karina Milei en Corrientes y habló del caso Loan en plenas elecciones

Luego de votar, Gustavo Valdés habló con la prensa y no solo repudió la "campaña sucia" que hubo por las elecciones en Corrientes, sino también los incidentes en la visita de Karina Milei.

Este domingo 31 de agosto se llevan a cabo las elecciones en Corrientes donde se eligen gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, 73 intendentes y concejales. En esta jornada, el mandatario provincia Gustavo Valdés fue a votar y habló con la prensa.

"Estamos hoy los correntinos eligiendo gobernador y, para nosotros, es un día especial. Esperamos que venga a votar la mayor cantidad de gente posible, de manera tal que podamos expresarnos en las urnas", manifestó. Por su parte, cree que las expectativas "son muy buenas" por la participación ciudadana.

Mientras tanto, sobre las demoras por ausencia de presidentes de mesa que hubo al comienzo de las elecciones, consideró que fueron "naturales", pero remarcó que "hoy está el 100% de las urnas desplegadas en la provincia".

Gustavo Valdés se desligó de la agresión a Karina Milei Por otro lado, le consultaron al gobernador sobre "el modelo de Milei", y si bien comentó que "tiene que ver con una especulación electoral", no quiso hacer más declaraciones en medio de la veda electoral. De todos modos, comentó: "Tuvimos una campaña política realmente muy sucia, nunca tuve memoria de una campaña tan sucia, pero ojalá que se pueda superar y hacer una campaña electoral verdadera limpia, donde los candidatos puedan tener propuestas".

En línea con esto, se refirió a los incidentes que hubo esta semana en la visita de Karina Milei y Martín Menem a Corrientes: "Son lamentables los hechos de violencia que estamos viviendo en la República Argentina, hay que tener manifestaciones que sean pacíficas". En ese sentido, calificó el hecho como "un forcejeo", y reveló: "Pidieron que no esté la Policía de la provincia, pero de igual manera actuó".