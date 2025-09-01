Viviana Canosa debutó con nuevo programa disparando acusaciones contra Karina Milei y Patricia Bullrich

La conductora estrenó El bulo de Vivi, un ciclo diario emitido por Carnaval Stream en el que su anfitriona se despachó sin filtro contra las más altas esferas del Gobierno.

Viviana Canosa debutó este lunes con nuevo programa diario en Carnaval Stream, y fiel a su estilo provocador, no dudó en disparar contra Karina Milei, cuyo nombre quedó salpicado en un escándalo por presuntas coimas alrededor de la Agencia Nacional de Discapacidad, y también contra Patricia Bullrich, por solicitar el allanamiento de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico.

El bulo de Viviana (Carnaval Stream) arrancó a las 18:08, con Canosa agradeciendo la posibilidad de hablar sin censura en tal espacio tras quedar fuera en estos últimos años de canales de televisión como A24, LN+ y El Trece. En alusión a la hermana del Presidente, la periodista utilizó en más de una oportunidad el jingle Alta coimera, que se viralizó hace unos días desde el streaming Gelatina, a modo de picante reversión del clásico Guantanamera.

A lo largo de su editorial, Viviana Canosa repitió en numerosas ocasiones la palabra "coimera" al referirse a Karina Milei, y la comunicadora sostuvo que desde el minuto cero alertó sobre situaciones de corrupción en el seno del Gobierno. En tanto que sobre las argumentaciones con las que Patricia Bullrich pidió allanar a los mencionados periodistas, llegando a vincularlos con el espionaje ruso, la conductora disparó sin filtro que la ministra de Seguridad "habrá estado borracha".

Por otro lado, Canosa argumentó que la filtración de audios que comprometen al Gobierno estuvo generada desde el mismísimo entorno del oficialismo. "Este gobierno está lleno de traidores e infiltrados, les están serruchando el piso, pero se los están serruchando desde adentro... Los que llevaron a Milei a la presidencia se quedaron afuera de la torta, por eso hay tanto y alto quilombo. Eso se paga, dejaron a demasiada gente lastimada y herida en el camino, te lo cuentan ellos", remarcó la anfitriona de El bulo de Vivi.