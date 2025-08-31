¿No será mucho? Viviana Canosa contó que una diputada tendría videos íntimos de Javier Milei y Karina: "Si los muestra es un quilombo"

Viviana Canosa se prepara para debutar el próximo lunes con un nuevo programa diario en Carnaval Stream, y en la previa del lanzamiento hizo picantes declaraciones sobre presuntos videos íntimos que involucrarían a Javier Milei y su hermana Karina .

En dialogo con Jorge Rial en el ciclo Revueltos (Carnaval Stream), los periodistas focalizaron en el vínculo entre el Presidente y la diputada Lilia Lemoine. Según el conductor, la funcionaria suele usar su consabido look con corbata por una "fantasía" de Javier Milei .

"¿Viste que ella está enamorada del Presidente?", comentó el comunicador. A lo que Viviana Canosa respondió filosa: "Uy, no me pongo más una corbata bolu*. Yo uso corbatas desde que soy muy chica. No, si es su fetiche, no me la pongo más".

Acto seguido, al indagar en el misterioso vínculo entre Milei y la diputada, Canosa deslizó: "Una vez decía Cúneo en una entrevista, que Lemoine tiene al Presidente y a su hermana grabados en situaciones muy íntimas. Cuando digo íntimas, digo de cotidianeidad".

Entonces, sobre el presunto material que contendría imágenes de Javier Milei y Karina Milei, Viviana Canosa detalló: "Lo tiene al Presidente cuando dormía, tiene cosas grabadas que si ella muestra eso es un quilombo".

Por último. la conductora fue más allá en sus estridentes elucubraciones sobre el vínculo entre Milei y Lemoine al preguntar de manera entrecortada: "¿Ella tiene los óvu... Qué cosa tiene ella congelada?". A lo que Rial respondió: "Sí, no sé si es con Milei". En tanto que a manera de cierre, Canosa retrucó categórica: "Pero fueron amantes, ella lo contó".