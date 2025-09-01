El sorpresivo y amoroso mensaje de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez tras el divorcio

En medio del escándalo tras la confesión de la actriz, ella decidió dedicarle unas tiernas palabras y sorprendió a los seguidores.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez fueron protagonistas de una escandalosa separación luego de que finalmente ella decidió confesar que le había sido infiel al actor con una persona que no pertenece al ámbito de la farándula. En medio de todo esto, Gime decidió dedicarle un tierno mensaje y él no dudó en responderle.

Es que Gimena y Andrés Gil se despidieron de la obra "En otras palabras", que estuvieron presentando por todo el país, en medio de la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, que es el director del espectáculo. En medio de la polémica que se generó, ellos siguieron cumpliendo con los compromisos laborales y con la gira pactada, aunque la situación era complicada.

Desde la cuenta oficial del proyecto, compartieron un video de los días de los actores durante la gira teatral: "Gracias por acompañarnos en esta historia de amor". En medio de los comentarios de los fanáticos, el que más resaltó, por supuesto, fue el de Nicolás Vázquez, director de la espectacular obra.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se dedicaron mensajes en las redes Gimena Accardi El ida y vuelta de Nicolás Vázquez con Gimena Accardi. Foto: NA.

"Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público, por tanto amor", escribió Nicolás y fue en ese momento en que Gimena le dedicó un tierno mensaje que revolucionó a los usuarios de las redes.