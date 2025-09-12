Seis trucos para transformar tu hogar al instante
Se trata de pequeños “grandes” cambios que te permitirán ahorrar tiempo y dinero sin sacrificar el estilo
Renovar el hogar requiere tiempo. Incluso los proyectos que parecen sencillos pueden tardar semanas o meses en concretarse. ¿Querés mejorar la imagen de tus espacios interiores? Existen soluciones fáciles de hacer y sin sacrificar el estilo y diseño de tu hogar.
- Cambiar las tapas de los enchufes (en general, de un solo color) por otras inspiradas en estilos decorativos porque pueden marcar la diferencia en una habitación. Es decir, las tradicionales tapas de interruptores de luz de color blanco o negro por otras con detalles ornamentales y texturas fascinantes Y solo hace falta un destornillador para lograrlo.
- Reemplazar las manijas de las puertas y gabinetes. Con el mismo criterio que las tapas de enchufes e interruptores de luz reemplazar los viejos por otros nuevos para así cambiar la apariencia general de una habitación.
- Incorporar estanterías. Es una buena solución donde paredes vacías. Un truco de diseño fácil y práctico es agregar con estantes flotantes. Una vez instalados estos muebles -y tras decorarlos - pueden transformar el aspecto de espacios como la cocina, el comedor, un dormitorio o un rincón para leer o trabajar con la computadora.
- Reorganiza las obras de arte que hay en las paredes o en un mismo sitio. Un truco de diseño fácil y práctico para renovar esos espacios consiste en reorganizar las obras. Se trata de una opción sencilla y fácil de hacer: colocar esas obras en nuevas posiciones o lugares de la habitación. También buscar obras de arte más grandes para que un espacio parezca más grande, o renmarcar obras de arte existentes en marcos más grandes para lograr un efecto impactante, como elevar la altura percibida por la vista de los techos.
- Sumar empapelado Peel & Stick. Se trata de empapelados autoadhesivos que son de fácil instalación y sobre todo de fácil extracción. Como una calcomanía estos empapelados se adhieren a las paredes o superficie que se desee hacerlo al instante. Y despegarlo no requiere mucho trabajo. Entonces se ha convertido en una opción ideal para quienes alquilan una propiedad porque saben que se trata de un recurso de decoración temporal. Más información aquí.
- Cambiar la iluminación porque la iluminación en sí puede influir en el diseño en general y. hacerlo es relativamente fácil. ¿Qué se puede hacer aquí? Incorporar más lámparas en una habitación y - primero evaluarlo - cambiar la intensidad lumínica. ¿Cómo? Incorporarando lamparitas de uns luz más suave, como las incandescentes. Es un cambio sencillo porque le agrega calidez a una habitación. Es que la iluminación lo cambia todo, al punto que un simple cambio de lamparitas puede transformar por completo una habitación.
Estos trucos de diseño sin necesidad de reformas son facilísimos y pueden ayudar a revitalizar cualquier rincón de tu casa con poco esfuerzo. No necesit{as mucha habilidad, tiempo ni presupuesto para que estos proyectos salgan adelante.