Los videos de Evangelina Anderson y Majo Martino en un noble rescate en Punta del Este

La modelo y la periodista salvaron a un perro que estaba perdido en la ruta en plena noche. Gracias a la acción de ambas, la mascota pudo reencontrarse con su dueño.

Evangelina Anderson y Majo Martino se convirtieron en protagonistas de un noble gesto de rescate al ayudar a un perro que estaba perdido en la ruta. La modelo y la periodista decidieron asistir a la mascota en Punta del Este, y registraron el momento del reencuentro con su familia.

Mientras iban en viaje, Anderson y Martino se percataron del can que estaba solo y caminando desorientado al costado del camino. Tras detener su marcha, se acercaron a la mascota y comenzaron a llamarlo para que ingrese al vehículo.

Evangelina Anderson y Majo Martino, al rescate de un perro en Punta del Este Evangelina Anderson y Majo Martino rescataron a un perro Tanto Evangelina Anderson como Majo Martino se encargaron de documentar algunos de los momentos del rescate del perro. “Otra que Nicole Neumann”, bromeó en un instante la comunicadora en referencia a la pasión de la modelo por el cuidado animal.

Evangelina Anderson y Majo Martino salvaron a un perro en Punta del Este “Tiene chapita. Se llama Ramón y tiene número de teléfono. Ramón te prometo que te vamos a volver con tu familia”, enfatizó Evangelina Anderson al encontrar en el collar los detalles del domicilio en Punta del Este de la mascota.