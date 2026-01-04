Presenta:

Mdz Show

|

Evangelina Anderson

Los videos de Evangelina Anderson y Majo Martino en un noble rescate en Punta del Este

La modelo y la periodista salvaron a un perro que estaba perdido en la ruta en plena noche. Gracias a la acción de ambas, la mascota pudo reencontrarse con su dueño.

MDZ Show

Evangelina Anderson, protagonista de un noble gesto junto a Majo Martino.

Evangelina Anderson, protagonista de un noble gesto junto a Majo Martino.

@evangelinaanderson

Evangelina Anderson y Majo Martino se convirtieron en protagonistas de un noble gesto de rescate al ayudar a un perro que estaba perdido en la ruta. La modelo y la periodista decidieron asistir a la mascota en Punta del Este, y registraron el momento del reencuentro con su familia.

Mientras iban en viaje, Anderson y Martino se percataron del can que estaba solo y caminando desorientado al costado del camino. Tras detener su marcha, se acercaron a la mascota y comenzaron a llamarlo para que ingrese al vehículo.

Te Podría Interesar

Evangelina Anderson y Majo Martino, al rescate de un perro en Punta del Este

Evangelina Anderson y Majo Martino rescataron a un perro

Tanto Evangelina Anderson como Majo Martino se encargaron de documentar algunos de los momentos del rescate del perro. “Otra que Nicole Neumann”, bromeó en un instante la comunicadora en referencia a la pasión de la modelo por el cuidado animal.

Evangelina Anderson y Majo Martino salvaron a un perro en Punta del Este

“Tiene chapita. Se llama Ramón y tiene número de teléfono. Ramón te prometo que te vamos a volver con tu familia”, enfatizó Evangelina Anderson al encontrar en el collar los detalles del domicilio en Punta del Este de la mascota.

El perro que rescataron Evangelina Anderson y Majo Martino se reencontró con su dueño

posteo-majo-martino
Final feliz para el perro que salvaron Evangelina Anderson y Majo Martino en Punta del Este.

Final feliz para el perro que salvaron Evangelina Anderson y Majo Martino en Punta del Este.

Finalmente, el perro se reencontró con su dueño, quien se mostró muy agradecido con la acción de rescate de Anderson y Martino que no tardó en viralizarse en la redes sociales.

Archivado en

Notas Relacionadas