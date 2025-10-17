"Me sentí muy incómoda": Majo Martino renunció a la TV Pública por falta de espacio con Diego Ramos

Majo Martino renunció al programa que co-conducía con Diego Ramos en la TV Pública al sentirse "incómoda" y "como un florero" por la falta de espacio

Una bomba sacudió los pasillos de la TV Pública con la renuncia inesperada de la periodista Majo Martino al programa que estaba a punto de co-conducir junto al actor Diego Ramos. La drástica decisión de la influencer se produjo luego de que sintiera una profunda "incomodidad" con el rol que le habían asignado en el ciclo y aseguró que su contrato no se estaba cumpliendo según lo estipulado.

La renuncia de Majo Martino a la TV Pública por "incomodidad" con Diego Ramos ¿Que paso entre Majo Martino y Diego Ramos? Majo Martino explicó públicamente los motivos que la llevaron a abandonar el proyecto y fue tajante al afirmar que se aparta de los espacios laborales donde no se siente cómoda. Este caso, según su relato, se trataba de una situación límite que la afectó emocionalmente.

La periodista brindó detalles de la situación en SQP (América TV): "Donde no me siento cómoda trabajando, me corro. A mí me contrataron para co-conducir, y si eso no se cumple, prefiero bajarme".

majo martino y diego ramos "La noche es nuestra", era conducido por Diego Ramos y Majo Martino. Tv Publica Martino detalló que la situación le generó un gran malestar personal. "Me sentí muy incómoda, me iba triste, literal. Nunca me había pasado eso en un trabajo", se sinceró la periodista. Su argumento fue claro: "Si a mí me contratan para conducir, tengo que tener mi espacio y no lo tenía".