La película que es furor en Netflix y es la opción ideal para disfrutar en familia

Netflix cuenta en su catálogo con una reciente incorporación que es furor en el ranking de lo más visto en el gigante del streaming. Se trata de una historia que conmueve a público de distintas generaciones, por lo cual es una propuesta ideal para disfrutar en familia durante el fin de semana.

El título del film en cuestión es Sobreviviendo el camino a casa, y en este comienzo de año se ubica entre las opciones más elegidas por los suscriptores de Netflix. Esta producción canadiense fue estrenada originalmente en 2021 y cuenta con la dirección Richard Boddington.

El conmovedor relato que hace foco en el valor de la familia gira alrededor de Royce, un hombre viudo y ciego que emprende un viaje para reencontrarse con sus hijos, quienes viven con su tía Susan en un pueblo costero. A bordo de una lancha en la que lo acompañan un marinero y Chinook, su perro de raza malamuté de Alaska, el protagonista y su fiel aliado enfrentan un difícil momento cuando el capitán de la embarcación se descompensa, y terminan encallando en una desierta y boscosa isla.

A partir de este momento, la película que se destaca en el listado de Netflix se interna en una odisea de supervivencia en un ámbito hostil, instancia en la que el perro de Royce será de fundamental ayuda para salir adelante en medio de peligros y temporales.

Como toda propuesta en la que una mascota cobra un rol protagónico, Sobreviviendo el camino a casa es una opción ideal para disfrutar en familia, porque además es una historia que dignifica el valor de los afectos enfatizados en la preocupación de los hijos de Royce, que se lanzan a la búsqueda de su padre.