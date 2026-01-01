Emotivo: un chofer de colectivo tuvo que trabajar en Año Nuevo y su familia lo sorprendió

En las redes, se viralizó el video en el que un chofer de colectivo es sorprendido por su familia mientras trabaja en Año Nuevo.

Cada fiesta es distinta, y millones de familias hacen todo lo posible para reunirse y brindar para las celebraciones de Año Nuevo y Navidad. Sin embargo, siempre puede haber obstáculos, como la distancia, el trabajo y hasta los desentendidos entre los más cercanos. Lo destacable es cuando, pese a esos obstáculos, algunos la reman para poder festejar unidos.

Eso fue lo que le sucedió a un chofer de colectivos durante la fiesta de Año Nuevo. El hombre tuvo que trabajar en la noche del 31 de diciembre hasta la madrugada del 1 de enero del 2026, por lo que debió prescindir del festejo para recibir el nuevo año arriba del colectivo. Sin embargo, su familia le tenía preparada una sorpresa.

En las redes sociales, se viralizó un video donde se puede ver al conductor de una unidad de la Línea 63 de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires, llegando a una parada de colectivos como lo hace habitualmente. Se trata de una línea cuyo trayecto se extiende desde la zona de Barrancas de Belgrano, en el barrio de Belgrano, hasta la localidad de Ciudad Madero, en el Partido de La Matanza.

Mirá el video de la sorpresa al chofer que tuvo que trabajar para Año Nuevo Chofer de colectivos trabajó en Año Nuevo y su familia lo sorprendió Lo llamativo y lo especial del video consta en las personas que lo esperaban en esa parada de colectivos. Se trataba de nada más ni nada menos que sus familiares. Sus seres queridos se organizaron para sorprenderlo y subirse al colectivo que el chofer conducía. De esa forma, en las imágenes se puede ver cómo cada uno de los presentes se sube a la unidad para saludarlo y festejar sobre ruedas.