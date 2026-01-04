Valentino, Constantino y Benedicto crecieron viendo a sus padres protagonizar una de las guerras mediáticas más feroces de la farándula. Hoy, la realidad es opuesta: los detalles.

Hubo un tiempo en que Maxi López y Wanda Nara solo se comunicaban a través de abogados o mediante polémicos posteos en redes sociales. Sin embargo, el 2025 los encuentra en una vereda totalmente distinta: compartiendo familia, proyectos laborales y una armonía que sorprende a todos. Pero, según confesó el propio Maxi, los más sorprendidos por este giro son sus tres hijos varones.

Durante su paso por el ciclo Juego Chino (Telefe), en una charla íntima con el Pelado López, el exjugador se sinceró sobre cómo viven los chicos esta nueva etapa. “Después de todo lo que pasó con Wanda, terminamos haciendo un programa juntos. Es algo impensado, nuestros hijos no lo pueden creer”, admitió.

El asombro de los adolescentes Embed - La sincera confesión de Maxi López sobre la reacción de sus hijos ante su relación con Wanda Nara: "No entienden" Para Valentino, Constantino y Benedicto, ver a sus padres no solo conviviendo pacíficamente, sino trabajando codo a codo en MasterChef Celebrity, es una situación que escapa a su lógica. “Dicen que no entienden cómo terminamos otra vez juntos, compartiendo momentos y estando en el mismo programa”, explicó López sobre los planteos que le hacen los adolescentes.

La transición del conflicto a la camaradería fue un proceso largo, pero Maxi tiene claro cuál es el norte que guía esta nueva vinculación: el bienestar de los chicos. “Al final, lo importante es esto. El objetivo es tener una buena relación por los chicos”, remarcó, dejando en claro que, aunque a sus hijos les cueste procesar el cambio, la prioridad absoluta es mantener la paz familiar que tanto costó conseguir.

Un integrante más image Maxi López y Lando. Créditos: Instagram Cabe recalcar que, el exfutbolista se convirtió en padre por quinta vez el 31 de diciembre. El mediático le dio la bienvenida a Lando en vísperas de Año Nuevo y sorprendió a todos con un posteo cargado de emoción y agradecimiento: